Коронавірус під час локдауну: коли буде новий пік захворюваності в Україні

Наприкінці місяця захворюваність може повернутися до колишніх цифр – 16 тисяч хворих на добу, вважає інфекціоніст

Офіційна статистика протягом місяця показує спад захворюваності на COVID-19. Однак вже на цьому тижні, попереджає МОЗ, очікується різке збільшення кількості хворих. Днями коронавірус проявиться у тих, хто заразився на свята.

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"Ми прогнозуємо збільшення, а в деяких регіонах – різке збільшення кількості інфікованих, які будуть серед іншого джерелом інфекції для оточення", – заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

Сайт "Сьогодні" дізнався, коли чекати піку захворюваності в Україні.

Епідемія йде на спад, коронавірус забирається геть?

Статистика, яку надає МОЗ, дійсно показує, що епідемія COVID-19 йде на спад. Тепер в Україні виявляють 4000-5000 хворих на добу – так само було в вересні.

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Одна з причин, чому нині так, – свята. Люди звертаються по медичну допомогу менше і менше тестуються. Нинішня статистика показує, що третина госпіталізованих з коронавірусом – важкі хворі. Це пов'язано з тим, що українці стали рідше звертатися до лікарів за перших симптомів респіраторних захворювань.

У підсумку в лікарні потрапляє менше пацієнтів, а кількість видужалих зростає, розповів Ігор Бровченко, голова Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 НАН України.

Лікарка-інфекціоністка з Харкова Інна Андрусович теж говорить, що в лікарнях міста дійсно менше пацієнтів, приблизно на 20%. Якщо раніше був період, що ліжка з підведеним киснем постійно були зайняті, то тепер завжди є трохи вільних.

"Зменшилася кількість хворих завдяки тому, що студенти роз'їхалися по домівках. У пунктах тестування перед святами багато іноземних студентів, які робили тест перед вильотом додому", – розповідає Андрусович.

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Але МОЗ, епідеміологи та лікарі очікують, що хворих днями побільшає.

Ті, хто на свята їздив до родичів і в відпустку, тепер повертаються додому. Тому чекати, що коронавірус зникне, не варто.

Коли чекати пік захворюваності?

Якби Україна була повністю ізольована, то тоді б епідемія і далі затухала і нового спалаху ми б не побачили. Запроваджені обмеження не такі суворі. Оскільки інкубаційний період коронавірусної хвороби становить близько 14 днів, то пік захворюваності ще попереду.

"Ще не пройшов інкубаційний період. Десь на старий Новий рік, числа 14-15-го, матимемо ріст захворюваності. Тому пік ще попереду. Плюс на період локдауну хтось поїхав у відпустку в Єгипет, хтось у Буковель. Всі вони повернутися після обмежень. І числа 28-го, я думаю, ми можемо побачити зростання до 16 тисяч хворих", – говорить лікарка-інфекціоністка Інна Андрусович.

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МОЗ сподівається стримати нову хвилю захворювань завдяки впровадженому карантину. Обмеження так чи інакше повинні спрацювати. Але разом з тим українці можуть поїхати, наприклад, у відкритий "Буковель", і це може нівелювати всі суворі заходи, зазначає Ігор Бровченко.

"Святкові дні привели до аномально низьких статистичних значень – менше очікуваного, але це природно, оскільки люди менше звертаються і лабораторії менше працюють. Думаю, скоро в статистиці з'являться ті, кого не виявили під час свят", – вважає Бровченко.

У МОЗ зазначають, що якби не ввели посилені обмеження, то вже до кінця місяця довелося б вводити справжній локдаун – з повною забороною громадянам залишати домівки, за винятком хіба тих, хто забезпечує роботу ключової інфраструктури країни.

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Майже всі непродовольчі магазини закрилися, заклади громадського харчування працюють навинос, у кав'ярні можна замовити каву, але із собою. Журналісти "Сьогодні" дізнавалися, як проходить локдаун в містах України.

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