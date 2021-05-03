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Війна – це дуже страшно. Дівчинка з Дружівки ділиться болючими спогадами у блозі

3 травня, 18:49

Світлана Кузьменко Світлана Кузьменко

Аліна Сут взяла участь у проєкті Фонду Ріната Ахметова "Голоси мирних"

Історія родини Сутів із Дружківки Донецької області увійде до літопису подій на Донбасі. Зараз вони живуть у тиші, проте страшні картини подій 2014-го року досі у них перед очима. Болючими спогадами у своєму блозі ділиться Аліна, якій тоді було лише чотири роки.

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Про голоси мирних із Дружківки – йдеться у сюжеті новин "Сьогодні" кореспондентки Вікторії Чистюхіної.

Коли навесні 2014-го місто опинилося у пастці між Слов’янськом і Краматорськом, родина ночувала у підвалі. Там розклали килим, принесли воду. Вранці найстрашніше було виходити нагору у невідомість – вони не знали, чи вціліли стіни рідної домівки.

"У нас тряслись навіть вікна. Хоча це не у нас в місті було, а в Слов’янську, Краматорську. Чули ці звуки, повз нас летіли ракети. Це дуже страшно", – розповідає Олена Сут.

Дочці Олени Аліні тоді було чотири рочки. Дівчинка досі здригається, коли в небі бачить літаки.

Відео: Сьогодні

За час бойових дій із Дружківки виїхало багато людей. Майже вся вулиця, на якій живе Аліна, – спорожніла. Ці будинки зруйнувала не війна, а час. Бо без господарів кожен квадратний метр поступово втрачав життя.

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Про те, що болить, дівчинка розповідає у своєму блозі.

"Намагалася розкрити всю історію цієї війни. Думаю, що люди зрозуміють, що війна – річ дуже страшна", – каже Аліна.

Дівчинка впевнена – треба передавати спогади нащадкам.

Її історія стане однією із сотень тисяч музею Фонду Ріната Ахметова "Голоси мирних".

"Рінат Ахметов – він допомагає багатьом людям. Це велика відповідальність. Я йому сильно дякую", – зауважує Аліна.

Читайте також: Голоси мирних: в Донецькій області вихованці дитбудинку створюють свій блог про війну

Музей "Голоси мирних" – це безпечний довірчий простір для жителів Донбасу, де вони можуть розповісти свою історію світові.

"Фонд мріє зібрати мільйон свідчень, але найближчій перспективі ставить перед собою мету сто тисяч, із яких одна тисяча уже зібрана", – розповідає Юлія Єршова, директорка департаменту комунікацій Фонду Ріната Ахметова.

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Аліна впевнена, такі історії, як її, стануть містком між минулим та майбутнім, аби страшні часи не повторилися знов.

"Про мир мріємо. Щоб настав мир і люди перестали думати, як вижити", – каже Аліна.

Як повідомляв "Сьогодні", Фонд Ріната Ахметова вперше застосував абсолютно новий для благодійного сектору метод дослідження. За результатами цього дослідження, 3,5 млн людей на Донбасі отримали допомогу від Ріната Ахметоваі саме допомога Фонду попередила гуманітарну катастрофу в регіоні під час ескалації конфлікту.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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