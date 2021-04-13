Війна на Донбасі і Україна у НАТО: підсумки зустрічі Кулеби та Столтенберга

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і генсек НАТО Єнс Столтенберг провели брифінг, під час якого прозвучав ряд важливих меседжів. Зокрема, щодо військової агресії Росії, вступу України до Альянсу, а також ескалації конфлікту на Донбасі.

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Журналісти "Сьогодні" зібрали найважливіші заяви.

Україна не планує наступ

За словами Кулеби, Україна не хоче війни – влада схильна вирішувати ситуацію на Донбасі дипломатичним шляхом.

"Якщо Москва почне черговий виток насильства або діятиме нерозважливо – це буде їй дорого коштувати. Україна не хоче війни, ми не плануємо жодного наступу або ескалації. Україна схильна до дипломатичних і політичних заходів вирішення цього конфлікту", – сказав він.

Росія стягує війська

Дипломат підкреслив, що РФ продовжує накопичувати війська на трьох напрямках – в Криму, на півночі і на Донбасі. А за останні два тижні Москва інтенсифікувала войовничу пропаганду, яка закликає до ненависті до українців.

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"Росія цього разу не зможе нас зненацька застати. Україна і наші друзі залишаються пильними. Ми не будемо втрачати час, якщо Москва почне нову спіраль насильства", – зазначив глава відомства.

НАТО ніколи не визнає анексію Криму

Столтенберг підкреслив, що Північноатлантичний Альянс ніколи не визнає анексію Криму Росією. Також він додав, що НАТО уважно відстежує перекидання тисяч російських військових до кордонів, що "є найбільшим військовим посиленням з 2014 року".

Росія не може втручатися у вступ України до Альянсу

На думку Столтенберга, тільки Україна буде вирішувати, що готова до членства – у РФ немає права диктувати суверенним країнам, що їм робити.

"Ніхто не може перешкодити або втручатися в цей процес. Це суверенне право нації – звертатися за членством. Союзники зрештою вирішать, коли це станеться", – підкреслив він.

Україна ніколи не стане частиною "русского мира"

Глава українського МЗС попросив Захід ввести нові санкції проти РФ, а також посилити оборонний потенціал нашої країни.

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За його словами, Кремль повинен зрозуміти, що Україна належить до світу демократії, до західного світу, і Захід не дозволить Росії знищити демократію і суверенітет нашої країни.

"Україна ніколи не стане частиною "русского мира". А на операційному рівні нам потрібні заходи, які б стримували Росію. Це може бути, як зазначив генсек (НАТО Єнс Столтенберг.- Ред.), новий раунд санкцій, які б підняли ціну агресії для Росії. Це може бути пряма підтримка і посилення оборонних можливостей України", – сказав Кулеба.

Україна змусить Росію вивести свої війська з Донбасу і Криму

Україна має інструменти для того, щоб змусити Росію вивести свої війська з окупованих територій Донбасу і Криму.

"Як далеко Росія може просунутися? Я нічого не виключаю, але я вірю, що у нас є зараз всі інструменти не тільки, щоб запобігти, щоб Росія хоч один крок вперед зробила, але також і щоб змусити її вивести війська з окупованих територій", – заявив міністр.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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