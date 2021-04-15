Війна з Росією. Як країни Заходу підтримали Україну

Росія ось уже два тижні брязкає зброєю на українському кордоні. Як повідомив The Insider з посиланням на аналітиків Conflict Intelligence Team, перекидання і зосередження російських військ біля наших рубежів стали максимальним за останні шість років. За інформацією розслідувачів, упродовж останніх тижнів до кордону переміщувались мотострілкові, артилерійські, десантні і танкові частини. Як в цій ситуації підтримали Україну країни Заходу, читайте в матеріалі сайту "Сьогодні".

НАТО: Досить підтримувати бойовиків

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Першими України підтримало НАТО. Північноатлантичний альянс заявив, що саме Кремль несе відповідальність за ескалацію на Донбасі. Пізніше, 7 квітня, в НАТО безпосередньо закликали Росію вивести війська з України і припинити підтримку бойовиків.

"Союзники по НАТО єдині в своєму засудженні незаконної анексії Криму Росією і її агресивних дій на сході України. Ми закликаємо Росію припинити підтримку бойовиків на сході України і вивести свої сили з українських територій", – заявив голова Військового комітету НАТО Стюарт Піч в ході зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає пресслужба Альянсу.

США: Росії доведеться заплатити

5 квітня стало відомо, що Державний департамент США зажадав від Росії пояснень. Про це заявив прессекретар відомства Нед Прайс. Він підкреслив, що Штати занепокоєні спробами Москви залякати Київ – незалежно від того, відбувається це усередині кордонів української держави чи на російській території.

"Ми попросили, щоб Росія представила пояснення в зв'язку з цими провокаціями... проте, що найважливіше, ми дали зрозуміти безпосередньо нашим українським партнерам, а також Росії, що ми підтримуємо Україну перед лицем цього залякування і агресії", – зазначив прессекретар Держдепу.

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Пізніше, 11 квітня, Нед Прайс підтвердив "підтримку України перед обличчям російських провокацій", пише Deutsche Welle.

Ентоні Блінкен. Фото: Ting Shen/REUTERS

Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу NBC висловився жорсткіше і безумовніше. Він заявив, що якщо Росія продовжить агресивні дії на Донбасі, то їй доведеться мати справу з наслідками.

"Питання в тому, чи продовжить Росія діяти агресивно і безвідповідально. Якщо так, то президент (США Джо Байден. – Ред.) дав зрозуміти – за це доведеться платити, будуть наслідки", – сказав держсекретар.

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За його словами, США "перебувають в дуже тісному контакті і координації з союзниками і партнерами в Європі" і всіх їх хвилює загострення на Донбасі, де спостерігається максимальна з 2014 року концентрація російських військ, і загалом ситуація в Україні.

Німеччина: Вимагаємо пояснень

Слідом пояснень від Росії стосовно перекидання військ на кордон з Україною зажадала Німеччина. Напередодні, 10 квітня, Російська Федерація відмовилася брати участь в засіданні ОБСЄ, присвяченому нагнітанню обстановки на українському кордоні.

"Якщо Росії нема чого приховувати, вона легко могла б пояснити, які війська куди і з якою метою переміщаються", – написала голова оборонного відомства Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер на своїй сторінці в Twitter.

Британія: Наша підтримка непохитна

Після Америки та Німеччини Велика Британія виступила проти кампанії Росії з дестабілізації України. Про це 11 квітня написав на своїй сторінці в Twitter міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

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"Держсекретар Блінкен і я погодилися, що Росія повинна негайно (піти. – Ред.) на деескалацію ситуації і відповідати міжнародним зобов'язанням, взятим на себе в рамках Організації з безпеки і співпраці в Європі", – зазначив Рааб після телефонних переговорів зі своїм американським колегою.

"Наша підтримка суверенітету України непохитна", – додав британський дипломат.

Швеція: Це призведе до великої війни в Східній Європі

Як заявив 14 квітня експрем'єр-міністр Швеції Карл Більдт, відкрите вторгнення російської армії до України принесе повномасштабну війну на території Східної Європи. Він назвав російську агресію найважливішим випробуванням для США і Європи – на карту поставлена безпека і стабільність усього континенту. За його словами, відповіддю Заходу на агресію Москви можуть стати вкрай жорсткі санкції, включаючи вигнання РФ з міжнародної фінансової системи.

"Якщо це станеться, російську економіку може не врятувати навіть Китай", – цитує Washington Post слова Більдта.

Політик зазначає, що "точно дізнатися, до чого саме йде справа, не представляється можливим". Разом з тим він переконаний, що "Кремлю повинен протистояти єдиний і потужний дипломатичний фронт", оскільки Путін повинен усвідомити, що подальша агресія проти України загрожує тяжкими наслідками.

Нагадаємо, що Москва, само собою, все заперечує. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив зростання напруженості в регіоні, але переклав відповідальність за неї на Україну, заявивши, що "українці абсолютно відмовляються від ідеї будь-якого діалогу".

"Росія переміщує збройні сили в межах своєї території на свій розсуд. Це не повинно нікого непокоїти, це ні для кого не становить жодної загрози. Російська Федерація вживає необхідних заходів для забезпечення безпеки своїх рубежів", – сказав спікер.

Стосовно загострення конфлікту, то Пєсков вкотре повторив, що російські війська "ніколи не брали в ньому участі і не приймають". Але при цьому в Кремлі не хотіли б, щоб в результаті "провокаційних дій Збройних сил України" війна в регіоні "знову запалала".

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