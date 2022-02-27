Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Війна згуртувала Україну навколо Зеленського. Рейтинг довіри – 91%

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 лютого, 21:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нове опитування продемонструвало рекордну підтримку
Дії Зеленського схвалює практично вся Україна / Колаж "Сьогодні"
Дії Зеленського схвалює практично вся Україна / Колаж "Сьогодні"

Українці майже зі 100-відсотковим результатом сьогодні довіряють президентові своєї країни та верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському, який керує обороною країни від російського агресора, що використовує Білорусь як плацдарм для наступу.

Рекордний рейтинг показали результати соціологічного опитування групи "Рейтинг", проведеного 26-27 лютого 2022 року в усіх регіонах України, крім тимчасово окупованих Росією українських територій.

Реклама

Результат

"91% українців підтримують дії президента Зеленського. Не підтримують – 6%, важко відповісти – 3%. Важливо, що з грудня 2021 року підтримка дій президента України зросла втричі", – сказано в аналізі "Рейтингу".

Інші підсумки

За результатами опитування, 70% респондентів упевнені, що Україна зможе відбити напад російських окупантів. І лише 16% опитаних не впевнені у цьому.

Реклама

Рівень віри у власні Збройні сили за останній тиждень значно зріс. У жодному регіоні немає переважання песимістичних настроїв.

Найвищий рівень впевненості у Збройних силах – на заході та в центрі (75-78%). Відносно нижче – на півдні та сході (64-66%).

Обстановка

  • Є і зрадники: міський голова Куп'янська (Харківська область) Геннадій Мацегора, якого в 2020 році обрали мером від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", заявив про підконтрольність міста військам РФ і відсутність спротиву.
  • Зеленський провів телефонну розмову із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який пообіцяв не вторгатися в нашу країну.
  • До початку переговорів із території Білорусі во Житомир прилетіла ракета "Іскандера".
  • Президент Володимир Зеленський закликав білорусів схаменутися, оскільки тепер вони явно виявляють недружнє ставлення – з території Білорусі йде техніка та летять ракети. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, п'ятий день. Ракетні удари окупантів, санкції та ядерну зброю в Білорусі. Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Doodle Сьогодні
27 лютого. Елізабет Роузмонд Тейлор. Рівно 90 років тому цього дня народилася перша актриса, чий гонорар за роль у фільмі склав мільйон доларів...
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти