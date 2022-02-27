Війна згуртувала Україну навколо Зеленського. Рейтинг довіри – 91%

Нове опитування продемонструвало рекордну підтримку

Дії Зеленського схвалює практично вся Україна / Колаж "Сьогодні"

Українці майже зі 100-відсотковим результатом сьогодні довіряють президентові своєї країни та верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському, який керує обороною країни від російського агресора, що використовує Білорусь як плацдарм для наступу.

Рекордний рейтинг показали результати соціологічного опитування групи "Рейтинг", проведеного 26-27 лютого 2022 року в усіх регіонах України, крім тимчасово окупованих Росією українських територій.

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Результат

"91% українців підтримують дії президента Зеленського. Не підтримують – 6%, важко відповісти – 3%. Важливо, що з грудня 2021 року підтримка дій президента України зросла втричі", – сказано в аналізі "Рейтингу".

Інші підсумки

За результатами опитування, 70% респондентів упевнені, що Україна зможе відбити напад російських окупантів. І лише 16% опитаних не впевнені у цьому.

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Рівень віри у власні Збройні сили за останній тиждень значно зріс. У жодному регіоні немає переважання песимістичних настроїв.

Найвищий рівень впевненості у Збройних силах – на заході та в центрі (75-78%). Відносно нижче – на півдні та сході (64-66%).

Обстановка