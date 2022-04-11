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Прикриваючись війною, на Подолі знесли старовинний будинок, щоб заощадити на реставрації

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні
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11 квітня, 06:00
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У Києві це вже тенденція – власники або покупці будівель, що становлять історичну цінність, намагаються їх розібрати або привести в непридатність. На Львівській вулиці також було підпалено старовинний особняк

Доки в країні йде війна деякі діячі у Києві намагаються звільнити територію у місті від старовинних будинків для подальшої забудови. Під шумок військових дій у столиці розібрали дореволюційний будинок на Подолі, а у Святошинському районі просто спалили старовинну споруду.

Будинки постраждали не від бомбардувань російських окупантів . Їх знищують свої ж люди, напевно сподіваючись, що війна все спише. Про два кричущі факти сайту "Сегодня" розповіла Ксенія Саменова, депутат Київради.

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Робітники демонтували частину старовинного будинку у провулку Цимлянському, 3. Він розташований у самому центрі столичного Подолу під горою Щекавиця. Будівля була зведена ще в 1902 році і служила колись поліцейською дільницею.

Більшу частину старовинного будинку вже знесли.

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Вивозили сміття?

"Зі мною зв'язувалася власниця цієї будівлі. Вона мені півгодини доводила, що вони нічого не демонтують, а просто вивозять будівельне сміття. Вона каже, що обрали гарний момент – у місті через війну вільні дороги, і вони нікому не заважатимуть. Ось така позиція", – розповідає сайту "Сегодня" Ксенія Семенова.

Інформацію про руйнування будівлі на Подолі вже внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці проводять розслідування.

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Роботи на Подолі призупинено. Власникам будівлі вручено припис про демонтаж будівельного паркану та зупинку всіх робіт. У них не було відкрито контрольної картки на порушення благоустрою та виконання даних робіт від департаменту благоустрою КМДА.

Спалюють, щоб продати?

Також поліція з'ясовує причини пожежі у будівлі на вулиці Львівській, 3

Депутат Київради вважає, що спалах у будинку стався невипадково. Старий особняк до цього був у задовільному стані, хоча перебуває у комунальній власності міста.

"Місцеві жителі вже давно просили міську владу облагородити територію, де знаходиться цей будинок, і створити в ньому громадське місце, де можуть збиратися жителі району. Усі прохання ігнорувалися владою. Хоча сам будинок у комунальній власності і має охоронний статус", – пояснює Ксенія Семенова.

Щоб позбавити будівництво охоронного статусу, потрібно, щоб він просто зник. Ймовірно, хтось вирішив у такий спосіб знищити будинок, а з ним і його охоронний статус. Після цього будь-який бізнесмен може купити собі це місце, але вже без охоронного статусу, але із земельною ділянкою, на якій можна побудувати кілька багатоповерхівок.

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