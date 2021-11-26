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ВООЗ надала ім'я новому штаму COVID-19

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
26 листопада, 21:55
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ВООЗ проводить низку досліджень і продовжує проводити оцінку цього варіанта
Новий штам має велику кількість мутацій. Колаж "Сьогодні"
Новий штам має велику кількість мутацій. Колаж "Сьогодні"

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "омікрон".

Про це повідомляє прес-служба ВООЗ.

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Подробиці

Організація кваліфікувала новий варіант вірусу як такий, що викликає занепокоєння.

"ВООЗ позначила варіант B.1.1.529 як занепокоєння під назвою "омікрон", – йдеться в повідомленні.

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В організації наголосили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння.

"Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом порівняно з іншими такими, що викликають занепокоєння. Кількість випадків цього варіанта, мабуть, збільшується майже у всіх провінціях Південної Африки", – йдеться в повідомленні.

В організації додали, що у ПЛР-тесті не виявляється один із генів нового штаму. При цьому зазначається, що ВООЗ проводить низку досліджень та продовжує проводити оцінку цього варіанту.

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Експерти прогнозують, що вже цього тижня можуть вийти із червоної зони такі області:

  • Луганська,
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Найближчим часом до них можуть приєднатися:

  • місто Київ,
  • Донецька,
  • Одеська,
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