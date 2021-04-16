Світ під загрозою – підозрюють, що ВООЗ знала про пандемію за три місяці до появи COVID-19

В доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я, який з'явився за три місяці до того, як в Китаї зареєстрували перший випадок COVID-19, прямим текстом вказано: " Ми стоїмо перед дуже реальною загрозою, яка швидко розповсюджується і є високолетальною, пандемією респіраторного патогена, який здатний вбити від 50 до 80 мільйонів людина і знищити до 5% світової економіки... Ми повинні працювати на випередження".
Про доповідь несподівано згадали на цьому тижні. Стверджують, що ВООЗ була в курсі цієї історії заздалегідь. Або навіть спровокувала пандемію. Такі ідеї зазвичай називають "теорією змови". Їм не прийнято надто довіряти. Ми задумалися, а чи є інше пояснення того попередження ВООЗ?
Чому ВООЗ заявили про загрозу саме тоді?
Причина таких побоювань – зростання кількості спалахів інфекційних захворювань. ВООЗ зареєструвала 1483 епідемії в 172 країнах з 2011-го по 2018 рр.
Масштабні спалахи епідемій, за оцінками ВООЗ, віщували грип, тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS), близькосхідний респіраторний синдром (MERS), Ебола, Зика, чума і жовта лихоманка.
"Спалахи з масштабними наслідками і потенційно високою швидкістю поширення відбуватимуться дедалі частіше, а придушувати їх буде дедалі важче", – зазначав тоді ВООЗ.
До таких спалахів світ не готовий. Якби глобальна пандемія грипу 1918 року знову повторилася, а тоді грип убив 50 млн людей або 2,8% населення Землі, то через неготовність світу в наш час померли би 50-80 млн, говориться в доповіді. Для порівняння, з початку пандемії коронавірусу померли 2,96 млн людей у світі.
Карта появи деяких патогенів по всьому світу за останні 50 років, включаючи ті, які виникли (або знову виникли) природним шляхом або були випущені в навколишнє середовище навмисно.
Що стосується економіки, то ВООЗ прогнозував збитки на рівні 4,8% світового ВВП, якби в світі відбулася глобальна пандемія грипу, подібна за масштабом і вірулентності з "іспанкою", що бушувала в 1918 р.
За оцінками ООН, в 2020 році світова економіка впала на 4,3%. До речі, тоді ВООЗ спрогнозував, що Україна більше за інші країни Європи вразлива до епідемій.
Прогноз уразливості економік різних країн до втрат від пандемій, 2018 р. (збиток у% ВВП)
Ще одна проблема, про яку попереджав ВООЗ, – заважати боротьбі з хворобами буде падіння довіри суспільства до урядів, наукових кіл, медиків. А погіршить ситуацію можливість швидко і широко розповсюджувати через соцмережі дезінформацію.
Звіт опублікували напередодні пандемії. Збіг?
Дійсно, та доповідь була першою такого роду. Документ готував Рада з моніторингу глобальної готовності, який тільки створили в 2018 році після спалаху Ебола в 2014-2016 рр. Наступну доповідь Рада опублікувала в 2020 році, в дусі "а ми попереджали":
"У своєму минулорічному першому доповіді Рада особливо попереджав про те, що системи і механізми фінансування, необхідні для виявлення надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я і реагування на них, недостатньо ефективні... Ми повторюємо знову: "Давно настав час діяти", – йдеться в передмові нової доповіді.
Чи можна було уникнути пандемії COVID-19?
Доповідь ВООЗ 2019 року зі попередженнями про світову пандемію мало хто взяв до уваги. Але якби тут доповідь все "почули", все одно ніхто б не встиг підготуватися. До пандемії залишалися лічені місяці.
"Світу не вистачило можливості зробити ці кроки", – зазначає Всесвітня організація охорони здоров'я.
У той же час ВООЗ вказує в доповіді, що за останнє десятиліття було безліч закликів до дій в охороні здоров'я, проте жоден із них не привів до необхідних змін.
"Фінансові та політичні інвестиції в забезпечення готовності були недостатніми, і ми всі розплачуємося за це", – наголошується в доповіді.
Що пропонувала робити ВООЗ в 2019-му, щоб уникнути загрози епідемії?
У доповіді говорилося про сім невідкладних заходів, які повинні зробити всі країни і міжнародні організації, щоб бути готовими до надзвичайних ситуацій.
Пріоритетне виділення ресурсів і фінансування охорони здоров'я;
Країни та організації повинні виконувати свої зобов'язання щодо забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій;
У кожній країні повинен бути призначений національний координатор, який буде відповідати за готовність;
Всі країни повинні створити систему для негайного обміну інформацією про геномні послідовності нових патогенів;
Фінансуючі організації повинні встановлювати зв'язок між готовністю і плануванням економічних ризиків;
Організації, що фінансують надання допомоги в цілях розвитку, повинні створювати стимули і збільшувати фінансування для забезпечення готовності;
Організація Об'єднаних Націй повинна посилити механізми координації.
Що прогнозує ВООЗ в новій доповіді?
Пандемія ще далека від завершення. Деякі країни домоглися порівняно великих успіхів у боротьбі з вірусом, захисту свого населення і порятунок мільйонів життів. Інші не зуміли зробити цього.
Посилити і продовжити пандемію загрожує рух проти вакцин.
У першому звіті ВООЗ акцентувала увагу на тому, що повинні робити уряди і міжнародні організації. ВООЗ визнала помилку і заявила, що їхнє розуміння готовності до пандемії було недостатнім:
"Забезпечення готовності – це не тільки те, що уряди роблять для захисту населення своїх країн, а й те, що люди роблять для захисту одне одного".
Але і за тими заходами, про які йдеться в минулорічній доповіді, досягнутий лише незначний прогрес. Це посилює пандемію.
Чи буде світ і Україна готові до наступної пандемії після коронавірусу?
Пандемія COVID-19 явно не остання. Зі зростанням населення Землі інфекційні захворювання будуть все частіше. Наразі населення Землі становить 7,8 млрд. У 2050 році буде 9,7 млрд, прогнозує ООН
ВООЗ прогнозує, що наступна пандемія може бути ще страшнішою.
"Нездатність винести уроки з COVID-19 або неприйняття відповідних заходів, підкріплених необхідними ресурсами і зобов'язаннями, означатиме, що наступна пандемія, яка, без сумніву, настане, буде ще більш руйнівною", – наголошується в доповіді.
Чи буде готова Україна до іншої епідемії, після COVID-19? Лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук Микола Чемич сумнівається.
"У нас були епідемії в 1996-1997-му, в 2000-му, в 2003-му – SARS, який до нас не дійшов, 2009-2010 – грип, 2014-2015 – знову грип. Зробили висновки? Більш того, зараз почали скорочувати медустанови. Можливо, деякі і потрібно – але не інфекційні стаціонари. Якщо вони не заповнені, то це добре. Тому що вони повинні бути обладнані і готові приймати пацієнтів, щоб надати допомогу. Я б хотів, щоб висновки зробили, щоб відновили інфекційну службу", – говорить Чемич.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я закінчила розслідування і назвала головні сценарії появи коронавируса SARS-Cov-2. Більшість доказів вказують на те, що вірус з'явився між серединою листопада і початком грудня 2019 року.
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Вадим Арістов
інфекціоніст, директор Revival Institute for Future
"Пандемія коронавірусу повинна стати уроком для наступних років, тому що людство так глобалізується, що епідемії будуть виникати кожні п'ять років".