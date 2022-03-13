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Біля Чорнобиля почалися пожежі: їхня площа збільшується

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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13 березня, 18:58
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Пожежі зафіксували біля українських поселень, що знаходяться у 30-кілометровій зоні від кордону з Білоруссю
У зоні відчуження почалися пожежі
У зоні відчуження почалися пожежі / Фото: Колаж: Сьогодні

У зоні відчуження біля Чорнобиля почалися пожежі. Персонал АЕС вже 18 днів у заручниках в російських окупантів.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свободи".

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Зокрема, пожежі зафіксували біля українських поселень, що знаходяться у 30-кілометровій зоні від кордону з Білоруссю.

За словами генерального директора "Екоцентру" Сергія Кірієва, за даними NASA Firms, пожежі в районі Стещанки збільшилися до 2 км2, а в районі селища Бобр – до 10 км2.

"Напевно, спалах почався в результаті збройної агресії Росії, а саме від снаряда або навмисного підпалу. Згідно з класифікаційними ознаками надзвичайних ситуацій, критерії пожеж у зоні відчуження не повинні перевищувати обсяги 0,05-0,2 км2, але наявний стан площі пожеж перевищує ці показники у десятки разів" , – затверджує директор.

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Ситуація у Чорнобильській зоні

24 лютого росіяни захопили Чорнобильську атомну станцію. Персонал станції перебуває у заручниках. Про це повідомила радник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олена Шевцова.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк додав, що після жорстокого бою наш контроль над Чорнобильською зоною втрачено.

"Стан об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий. Після абсолютно безглуздої атаки росіян на цьому напрямку неможливо говорити про те, що ЧАЕС у безпеці. Це одна з найсерйозніших загроз Європі сьогодні. Знаючи звички росіян, напевно, вони вже готують провокаційні речі на ЧАЕС: або скористаються пошкодженнями, які були отримані об'єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі пошкодять ці, безумовно, найнебезпечніші об'єкти", – сказав він.

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