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Біля України 100-тисячне військо: 5 напрямків, звідки може напасти Росія

11 травня, 14:22

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

65% українського кордону уразливі до вторгнення окупантів. Але є й інша загроза для решти 35% західного кордону

/ Фото: Минобороны РФ

Росія для вторгнення в Україну може використовувати п'ять основних напрямків і не виключено напад з території Білорусі. Про це розповів на форумі "Україна 30" глава СБУ Іван Баканов.

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За його словами, зараз військова загроза з боку Росії спала, але агресор відвів лише частину своїх військ (тільки з Криму).

"Бойовий і чисельний склад ударного угруповання Росії уздовж кордону України і на окупованій території Криму становить близько 100 тисяч людей – це станом на зараз. Танки, бойові літаки, кораблі, вертольоти, батальйонно-тактичні групи, групи ракетних військ і артилерії", – сказав Баканов.

За його словами, є п'ять основних напрямків, звідки може вдарити Росія, а також ще один можливий – з території Білорусі:

  • Сіверський оперативний напрям – під ударом Сумська та Чернігівська області;
  • Слобожанський – Харківська область;
  • Донецький – Донбас;
  • Південнобузький (з Придністров'я) – Одеська область;
  • Кримський – Херсонська область і все азово-чорноморське узбережжя України.

"65% українського кордону уразливі, а решта 35% на західному напрямку теж вимагають пильності з боку нашої держави. Росія активно використовує і підживлює націоналістичні рухи в країнах, щоб впливати на ситуацію в Україні. Приклад Угорщини яскраве тому підтвердження", – сказав глава СБУ.

Також Баканов розповідав, що проти України працюють близько 7 тисяч співробітників спецслужб РФ. Він назвав цілі агресора.

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