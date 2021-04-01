Це тільки перша хвиля – в Києві почалися масові отруєння собак

Після затишшя протягом року, в Києві – новий спалах навмисних отруєнь собак. Про те, що ймовірно активізувалися догхантери, заявили власники тварин, ветеринари і зоозахисники. Однією з перших на сполох вдарил киянка Лейла Туваклієва, собака якої ледь не загинув від розкиданої отрути у сквері біля столичної вулиці Гончара.

Отруєні 12 собак, 2 померли

"Все почалося з того, що я зі своїм псом за кличкою Солодкий ввечері в суботу гуляли у сквері, де завжди збираються собачники, – розповідає нам Лейла. – На вулиці ми були близько півгодини, потім пішли додому. Симптоми проявилися вранці – почалися судоми, конвульсії, напади, пес почався битися головою об стіну, з пащі у нього пішла піна. Я зреагувала досить швидко, знайшла цілодобову ветклініки. Коли описала симптоми, то мені сказали, що це у них вже четверте звернення за останні кілька годин. Після цього я понесла собаку в клініку, на той момент мого пса вже паралізувало. У клініці йому вкололи антидот, вітамін В6. Цей препарат вважається протиотрутою. Потім близько 12 години собака провела під крапельницею". Собака Лейли Туваклієвої, який вижив після отруєння

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За даними Лейли Туваклієвої, за останні два дні в Києві від отруєнь постраждали 12 собак. Два з них померли. До цього Лейла додає, що через певний час стало попередньо відомо, чим був отруєний її собака.

"У клініці, куди ми звернулися, припустили, що це зробили за допомогою протитуберкульозного препарату, який вільно продається в аптеках. Для собак, на жаль, це швидкодіюча отрута", – уточнила Лейла.

Чим захистити тварину – порада власникам

У столичній ветклініці, куди зверталася Туваклієва зі своїм собакою, нам підтвердили, що пси могли бути отруєні протитуберкульозним препаратом.

"В реанімації, на штучній вентиляції були чотири собаки, один, на жаль, не вижив", – повідомили нам в клініці, куди звернулися деякі з власників постраждалих тварин.

У клініці прогнозують, що це не останні випадки. І дають пораду власникам собак:

"Можемо рекомендувати власникам мати при собі ампули з вітаміном В6. Підозрюємо, що це була лише перша хвиля. Не виключено, що після нинішнього шуму ті, хто труїть тварин, затихнуть, але краще все-таки бути напоготові".

За даними ветеринарів, за останні дні отруєння собак зафіксовані не тільки у Києві, а й в Білій Церкві Київської області.

Винних не змушують відповідати

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Зоозахисники в курсі проблеми. І теж стурбовані.

"Дійсно, за останній час збільшилася кількість повідомлень про отруєння тварин і в центрі Києві, і в інших районах столиці. Це підтверджують і в ветеринарних клініках столиці", – говорить засновник руху захисту прав тварин UAnimals Олександр Тодорчук.

За словами Тодорчука, небезпечна тенденція спроб вбивств тварин зростає, позаяк винних не притягають до відповідальності.

"Але, наскільки відомо, власники постраждалих тварин звернулися до правоохоронних органів", – уточнив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що суд виправдав Олексія Святогора, якого зоозахисники вважають догхантером.

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