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Повернення Мендель в журналістику і повінь в Європі – головні новини СЬОГОДНІ

17 липня 2021 19:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Про що потрібно знати українцям 17 липня – добірка головних новин суботи

У Мендель буде дебютна відеоколонка для "Великої деолігархізації" / Фото: колаж "Сегодня"

У Мендель буде дебютна відеоколонка для "Великої деолігархізації" / Фото: колаж "Сегодня"

У неділю, 17 липня, річниця трагедії рейсу МН17, який бойовики збили над Донбасом, а екс-спікер президента України Юлія Мендель повертається в журналістику. Крім того, Європу накрили повені, а зустріч українського лідера Володимира Зеленського з американським колегою Джо Байденом переноситься.

Повінь в Європі

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Негода торкнулася ряду регіонів Нідерландів, Франції, Німеччини та Бельгії.

На сході Бельгії не менше 20 осіб загинули в результаті повені, ще 20 жителів регіону – пропали без вісті. Негода зруйнувала десятки будинків і змусила жителів Бельгії спішно залишати свої будинки.

На заході Німеччини повінь забрала життя як мінімум 133 осіб. Найбільше від негоди постраждали в місті Кобленц в федеральній землі Рейнланд-Пфальц, там після удару стихії загинули близько 90 людина. Ще 43 людини загинули в сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

Мендель повертається в журналістику

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Колишня прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель приєдналася до команди телепрограми "Велика деолігархізація", яка виходить на телеканалах "Україна" і "Україна 24". Юлія Мендель буде працювати в якості постійного колумніста. Її дебютну відеоколонку для "Великої деолігархізації" можна побачити в ефірі вже сьогодні.

Юлія Мендель повернеться в журналістику. Колаж "Сьогодні"

Юлія Мендель повернеться в журналістику. Колаж "Сьогодні"

Зустріч Зеленського і Байдена переноситься

Зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена може відбудуться в серпні, а не в липні, як неодноразово повідомляла українська сторона після телефонної розмови президентів України та США.

Джерела видання повідомляють, що Вашингтон пропонує Києву провести зустріч Зеленського і Байдена в кінці серпня, але до Дня Незалежності України. Це викликає крайнє незадоволення української сторони.

Річниця трагедії МН17

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У суботу, 17 липня, сьома річниця трагедії літака Малайзійських авіаліній MH17, який в 2014 році бойовики збили над Донбасом. Українці в соцмережах згадують про трагедію і висловлюють співчуття сім'ям загиблих.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН-17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донеччини 17 липня 2014 року. В результаті цієї трагедії загинули 298 людей – всі пасажири і екіпаж. Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий російським ЗРК "Бук".

Прокурори і слідчі встановили підозрюваних в причетності до збивання "Боїнга" і в 2019 році Україна передала кримінальні провадження колегам з Нідерландів. Зараз йде процес розгляду справи по суті в Гаазі.

Місце катастрофи "Боїнг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC

Місце катастрофи "Боїнг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC

ДТП в Рівненській області

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У Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполучення Київ – Вроцлав. До лікарні госпіталізували 23 людини. За попередньою інформацією, на дорогу вибіг чоловік, а водій намагався його об'їхати.

У 12 людей травми різного ступеня тяжкості, в основному це удари, переломи, є травми обличчя, рук і ніг. У 10-річного хлопчика рвані рани підборіддя.

/ Фото: ГСЧС

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