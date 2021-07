Повернення Мендель в журналістику і повінь в Європі – головні новини СЬОГОДНІ

У неділю, 17 липня, річниця трагедії рейсу МН17, який бойовики збили над Донбасом, а екс-спікер президента України Юлія Мендель повертається в журналістику. Крім того, Європу накрили повені, а зустріч українського лідера Володимира Зеленського з американським колегою Джо Байденом переноситься.

Негода торкнулася ряду регіонів Нідерландів, Франції, Німеччини та Бельгії.

На сході Бельгії не менше 20 осіб загинули в результаті повені, ще 20 жителів регіону – пропали без вісті. Негода зруйнувала десятки будинків і змусила жителів Бельгії спішно залишати свої будинки.

На заході Німеччини повінь забрала життя як мінімум 133 осіб. Найбільше від негоди постраждали в місті Кобленц в федеральній землі Рейнланд-Пфальц, там після удару стихії загинули близько 90 людина. Ще 43 людини загинули в сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

#Flood Alert

The situation in #Belgium is not better than Germany and the death toll is rising dramatically, while over 2000 people still missing in the two countries. pic.twitter.com/RXQDC8mQiU