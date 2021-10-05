Як у 2020-му? Чи чекати в Україні локдауну і яка ситуація в країні

"Сьогодні" порівняв обстановку з коронавірусом рік тому і тепер

В Україні погіршується ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні".

В Україні продовжує зростати кількість хворих на COVID-19. Багато регіонів ризикують потрапити в "помаранчеву" або "червону" зону. Якщо порівнювати з минулим роком, цього разу ситуація через коронавірус ще більше погіршилася.

Детальніше про це читайте далі в матеріалі "Сьогодні".

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У жовтні 2020-го також посилювали карантин в Україні

13 жовтня 2020 року уряд продовжив карантин по всій території країни до 31 грудня. Тоді діяли такі правила:

Обмежували час роботи ресторанів та інших закладів громадського харчування з 22-ї години до 7-ї години ранку.

Посилювали обмеження щодо масових заходів (не більше як 50 осіб у "зеленій зоні", до 30 – у "жовтій", до 20 – у "помаранчевій").

Забороняли відвідування глядачами спортивних заходів, крім міжнародних.

Крім цього, з 15 до 30 жовтня 2020 року в Україні встановлювали канікули в закладах загальної середньої освіти, а виші переводили до 15 жовтня на дистанційну форму навчання, рекомендуючи виїзд студентів з гуртожитків.

Заклади в локдаун працюють з обмеженнями або зовсім закриваються. Фото: Мінпром.

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Яка була ситуація з коронавірусом у 2020 році?

Перед продовженням жорсткого карантину в Україні щодня фіксували по 5 тисяч, а то і більше нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Тести на COVID-19 робили понад 25 тисяч осіб за тиждень, а максимальна кількість аналізів за добу досягала 34 295.

Скільки всього було заражених у жовтні 2020-го?

Станом на жовтень 2020 року налічувалося понад 2 469 856 інфікованих коронавірусом. Померлих пацієнтів, за статистикою, було щонайменше 57 206, тих, що одужали – щонайменше 2 268 752.

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Школи закривали на карантин. Фото: inform.zp.ua

Жорсткий локдаун в Україні у 2020-му

З 14 по 30 листопада в Україні діяв "карантин вихідного дня". Потім 9 грудня уряд заявив, що має намір ввести жорсткі обмеження для боротьби з коронавірусною хворобою.

8 січня 2021 року на всій території України почав діяти жорсткий локдаун, який тривав до 24 січня включно. В цей період були заборонені масові заходи, відвідування кафе і ресторанів, робота шкіл, вишів, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, театрів і частково ТРЦ. Уряд не планував продовжувати так званий карантин зимових канікул після 24 січня. Пом'якшені обмеження були продовжені до 31 березня.

У 2020 році був жорсткий локдаун в Україні. Фото: parlament.ua

Ситуація з COVID-19 у жовтні 2021 року

Станом на 5 жовтня 2021 року в Україні інфекцію підтвердили загалом у 2 469 856 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 317 жителів України (усього – 57 206). Вилікувати вдалося 2 268 752 інфікованих (4229 – за останню добу).

Які обмеження діють тепер по всій країні

З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відтоді в країні діють нові обмеження, зокрема:

заборонені масові заходи за участю понад 1 особи на площі 4 кв. метри або з заповненістю залів понад дві третини місць у кожній окремій залі;

не більше як 4 особи за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю залів менше ніж дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.

Карантин в Україні. Фото: Depositphotos.

В Україні знову можуть ввести жорсткий локдаун

Як розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін, у Міністерстві охорони здоров'я очікують пікові навантаження на систему від середини листопада до середини грудня.

За словами Кузіна, нині в країні розгорнута мережа "першої хвилі" лікарень для інфікованих коронавірусом, де майже 98% ліжок мають підведений кисень.

"Зараз 44 тисячі ліжок у "першій хвилі". Додатково можемо розгорнути до 70 000 ліжок. У кожній області є резервні лікарні – одна, дві, навіть три, які працюватимуть у гіршому разі", – розповів Ігор Кузін.

В Україні посилять карантин / Фото: Колаж: Сьогодні

Що буде з карантином у столиці?

Оскільки в Україні та Києві погіршується ситуація через коронавірус, столична влада вже розробляє алгоритм подальшого суворішання правил. Чиновники враховують досвід інших країн.

"Наприклад, коли тільки за наявності QR-коду про вакцинацію людина зможе бути присутньою на масових заходах, ходити в кафе і ресторани, в місця, де є ймовірність близького контакту з великою кількістю людей і поширення інфекції", – розповів мер Києва Віталій Кличко.

Крім того, нові обмеження можуть стосуватися і проїзду в громадському транспорті. За дотриманням правил стежитиме поліція з "Муніципальною вартою", а також співробітники комунальних підприємств.

Україну незабаром можуть перевести до "червоної зони". Фото: колаж "Сьогодні"

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