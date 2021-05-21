Вперше за 300 років в Україну привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика

Кулеба розповів, що разом з Конституцією Швеція передасть Україні ще один сюрприз

Пилип Орлик і написана ним Конституція від 1710 року. Коллаж "Сьогодні"

В Україну до Дню Незалежності привезуть Конституцію Пилипа Орлика. Швеція на прохання Києва погодилася надати оригінал латиномовної версії.

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Про це повідомив в Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, присутність оригіналу Конституції вже в незалежній державі – це ще один крок відновлення нашої історичної спадкоємності з часів Русі, козацької держави і Української народної республіки.

"Я обіцяв сюрприз і тепер це вже не секрет: вперше за 311 років оригінал Конституції Пилипа Орлика потрапить до української держави", – написав він.

Латиномовна Конституція Пилипа Орлика. Фото: Кулеба/Facebook

Кулеба зазначив, що за дорученням президента Володимира Зеленського, МЗС звернулося до Швеції з проханням надати оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика (1710 року) для її тимчасового експонування в Україні в рамках святкування 30-ї річниці незалежності.

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"Це були вкрай складні переговори, нам пропонували копію, але ми хотіли лише оригінал, який ніколи не був в Україні ... До речі, Конституція Орлика буде не єдиним шведським експонатом – Лінчопінгська міська бібліотека погодилась надати для тимчасового експонування в Україні Гетьманську булаву, яка, за легендою, після Гетьмана Івана Мазепи належала Гетьману Пилипу Орлику", – додав міністр.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні президент Володимир Зеленський представив символ 30-річчя України.