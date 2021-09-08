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ВР закликала не визнавати вибори в Держдуму РФ в Криму і на Донбасі

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
8 вересня, 13:06
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У Верховній Раді заявили, що вибори в Криму порушують основні норми міжнародного права
Чи визнають вибори депутатів Держдуми в Криму і на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"
Чи визнають вибори депутатів Держдуми в Криму і на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

Верховна Рада 8 вересня підтримала постанову "Про звернення до міжнародних організацій із закликом не визнавати вибори в Державну Думу РФ, яка буде проводиться на території Криму і непідконтрольних територіях Донбасу".

Про це повідомляє First в Telegram.

"За" проголосували 318 народних депутатів", – йдеться в повідомленні.

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Відзначимо, що ініціатором проекту виступив нардеп від "євросолідарності" Олексій Гончаренко.

Жителі ОРДЛО з російськими паспортами будуть голосувати на виборах в Держдуму

Раніше ми писали, що в Росії заявили, що жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей, які раніше отримали російські паспорти, зможуть взяти участь у виборах 2021 року в Державну думу РФ.

"Не повинно бути такої ситуації, коли громадянин Росії, незалежно від території, місця, де він проживає, був би вражений в політправах... Ці 500 тис. чоловік на Донбасі, які взяли російське громадянство, вони візьмуть участь у виборах до Держдуми", – заявив він.

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Президент РФ Володимир Путін в квітні 2019 року підписав указ, який спростив процес отримання російських паспортів жителями так званий "ДНР" і "ЛНР", і з 14 липня того ж року в Ростовській області почали видавати документи Росії українським громадянам з окупованих територій.

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8 вересня 1991. У Києві перебуває з візитом державний міністр, міністр економіки, фінансів та бюджету Франції...

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