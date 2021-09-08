ВР закликала не визнавати вибори в Держдуму РФ в Криму і на Донбасі

Верховна Рада 8 вересня підтримала постанову "Про звернення до міжнародних організацій із закликом не визнавати вибори в Державну Думу РФ, яка буде проводиться на території Криму і непідконтрольних територіях Донбасу".
Про це повідомляє First в Telegram.
"За" проголосували 318 народних депутатів", – йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що ініціатором проекту виступив нардеп від "євросолідарності" Олексій Гончаренко.
Жителі ОРДЛО з російськими паспортами будуть голосувати на виборах в Держдуму
Раніше ми писали, що в Росії заявили, що жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей, які раніше отримали російські паспорти, зможуть взяти участь у виборах 2021 року в Державну думу РФ.
"Не повинно бути такої ситуації, коли громадянин Росії, незалежно від території, місця, де він проживає, був би вражений в політправах... Ці 500 тис. чоловік на Донбасі, які взяли російське громадянство, вони візьмуть участь у виборах до Держдуми", – заявив він.
Президент РФ Володимир Путін в квітні 2019 року підписав указ, який спростив процес отримання російських паспортів жителями так званий "ДНР" і "ЛНР", і з 14 липня того ж року в Ростовській області почали видавати документи Росії українським громадянам з окупованих територій.
Також ми писали:
- За даними російського МВС, за останні два роки російські паспорта роздали понад півмільйона жителів окупованих Донецької і Луганської областей.
- В Євросоюзі побоюються, що в майбутньому Москва може використовувати паспортизацію для нової агресії проти України.