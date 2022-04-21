ВР продовжила воєнний стан в Україні

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні. Він діятиме ще 30 діб.
Про це повідомляє депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
"Рада продовжила дію воєнного стану в Україні з 5:30 25 квітня ще на 30 діб", – написав він.
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Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту цей проєкт закону 19 квітня. Документ було передано на розгляд керівництву ВР.
Попередні два укази Зеленського про військове становище також охоплювали періоди 30 днів.
Війна в Україні
- Понад 1000 цивільних осіб загинули через російських окупантів у Київській області. Більшість людей військові РФ застрелили. Тіла загиблих і досі знаходять на території області.
- У Луганській області боєць Національної гвардії України збив російський безпілотник зі своєї штатної зброї АК-74, відомої також як "автомат Калашникова".
- У понеділок, 18 квітня, російські про купанти примусово вивезли із заблокованого Маріуполя 98 дітей. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
- Українські військові відбили наступи російських окупантів у Рубіжному та Попасній Луганської області. У цих районах ЗСУ збили ворожий безпілотник "Орлан-10" та підбили важку техніку окупантів.