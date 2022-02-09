Лікарка-імунологиня розповіла, чим небезпечний коронавірус для дітей (відео)

Нині в Україні щодня фіксують велику кількість нових випадків інфікування COVID-19

Кількість хворих щодня зростає на десятки тисяч. Зараз в Україні панують два штами коронавірусу, але невдовзі "Омікрон" має витиснути "Дельту". Про небезпеку такого розвитку подій розповіла дитяча лікарка-імунологиня Алла Волоха.

Про це йдеться у випуску новин "Сьогодні"

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Небезпека "Омікрону"

В Україні перший випадок штаму "Омікрон" зареєстрували в середині грудня. І вже найближчими днями він може стати домінантним, прогнозують епідеміологи.

"Цей штам "Омікрон" – вірус надзвичайно заразний, тому діти інфікуються значно швидше", — розповідає дитяча лікарка-імунологиня, епідеміологиня Алла Волоха.

Захворюваність серед дітей

Зростання захворюваності серед дітей — не випадкове.

"Дуже багато дітей залишилися неімунними, тому що вони рідко хворіли попередніми штамами вірусу і вони не вакциновані", — каже Алла Волоха.

Зазвичай симптоми "Омікрону" – нежить, чхання, підвищення температури. Іноземні дослідники до цього переліку додають біль у попереку, втому, виділення поту вночі. Для маленьких пацієнтів важкий перебіг хвороби може спровокувати непередбачувані наслідки.

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"Для маленьких дітей ця вірусна інфекція небезпечна тим, що вона може бути ускладнена ураженням легень. Це дійсно може бути розвиток пневмонії. Може бути інколи навіть ураження і серця, і нервової системи", — зазначила лікарка.

За спостереженнями лікарки, найчастіше діти перших років життя інфікуються від батьків. Можлива навіть внутрішньоутробна передача вірусу. Особливо це небезпечно на першому триместрі вагітності.

"Якщо вона перехворіла в першому триместрі, то це може бути дійсно небезпечна ситуація дуже, в том плані, що можуть формуватися навіть інколи пороки розвитку. Якщо мати перехворіла в останній місяць вагітності, це може бути передача вірусу – дитина може народитися інфікована", — каже Алла Волоха.

"Запитай у лікаря" — надважливий проєкт

Надважливе про актуальний штам коронавірусу Алла Волоха розповідає під час онлайн-трансляції "Запитай у лікаря", яку організував Фонд Ріната Ахметова.

"Ми використовуємо всі можливі нагоди донести цю інформацію, надзвичайно важливу до людей. Тому я взагалі дуже вдячна такій можливості поспілкуватися зі слухачами", — зауважила лікарка-імунологиня, епідеміологиня Алла Волоха.

На діджитал майданчиках Фонду Ріната Ахметова ефіри "Запитай у лікаря" подивились більш ніж 21 мільйон разів. До проєкту долучились десятки провідних медичних експертів.

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"Запитай у лікаря — це частина проєкту "Боротьба з COVID-19 в Україні". Рінат Ахметов виділив близько пів мільярда гривень на боротьбу з коронавірусом", — розповів представник Фонду Ріната Ахметова Володимир Капустін.

Фонд Ріната Ахметова – це найбільша приватна благодійна організація України, яка за шістнадцять років роботи допомогла вижити восьми мільйонам людей.

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