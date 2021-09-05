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COVID-19 "косить" молодих. Лікар-інфекціоніст назвав нові симптоми зараження

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
5 вересня, 11:39
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Більшість госпіталізованих з коронавірусом мають важкі ураження легень
Коронавірусом все частіше хворіють молоді люди / Фото: колаж "Сьогодні"
Коронавірусом все частіше хворіють молоді люди / Фото: колаж "Сьогодні"

Головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко заявив, що в Україні все частіше коронавірусом хворіють молоді люди. При цьому змінилися і перші симптоми хвороби.

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Про це він заявив в коментарі ТСН.ua.

"Змінився вік хворих. Коронавірусом тепер інфікуються і хворіють у важкій формі люди молодого та середнього віку. От наприклад, сьогодні вночі ми перевели на кероване дихання відносно молоду особу, якій лише 42 роки. Такого під час першої хвилі не було", – заявив Федоренко.

За його словами, у госпіталізованих з коронавірусом відсутні такі симптоми, як порушення органів сприйняття, тобто нюху і смаку.

"Натомість збільшилася кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади шлунково-кишкового тракту. Цього раніше не спостерігалося так часто. Також більшість хворих, зараз мають важкі ураження легень", – пояснив медик.

Коли закінчиться пандемія коронавірусу

Пандемія коронавірусу може ще існувати на протязі від двох до п'яти років. За словами головного санітарного лікаря України, в цьому році пандемія точно не закінчиться. Вірус швидко мутує, і кожен місяць світ може стикатися з новими штамами.

"Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Ще не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді якогось універсального щеплення або лікування" , – заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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