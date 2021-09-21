Лікар-інфекціоніст розповіла, чи може людина заразитися COVID-19 втретє

Американські вчені виділили три групи варіантів вірусу

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська не виключає, що в майбутньому люди будуть заражатися новими штамами COVID-19. Колаж: "Сьогодні"

Лікар-інфекціоніст, лікар медичних наук, професор Ольга Голубовська не виключає, що люди будуть заражатися новими штамами COVID-19 в майбутньому.

Про це вона заявила в інтерв'ю виданню Гордон.

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Медик зазначила, що ризик повторного зараження є, але він невеликий і поки такої інформації у лікарів немає.

"Поки ще таких даних немає. Але думаю, що буде можна. Якщо будуть нові варіанти. Справа все в тому, що ця "Дельта" вислизає як від природного, так і від штучного імунітету. Тому ми будемо заражатися новими варіантами", – відповіла Голубовська.

Голубовська повідомила, що американські вчені виділили три групи варіантів вірусу. Перша група – це COVID-19 з Ухань (Китай) і його похідні. До другої групи належать ті, що викликають заклопотаність, наприклад, штам Дельта . У третю групу пішли штами вірусу, які представляють небезпеку. За словами Голубовської, на цей момент такого варіанту коронавируса ще немає.

"Якщо вони виникнуть, це буде тотальна резистентність до всіх відомих методів протидії, до вакцин в тому числі. Ніякого перехресного імунітету і ще чогось", – додала Голубовська.

98% всіх, хто госпіталізований через COVID-19 – вакциновані

Раніше ми повідомляли, що в Україні за останні три місяці 98,1% пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, – це ті, що не зробили щеплення.

"За даними електронної системи охорони здоров’я, впродовж останніх 3 місяців майже всі, хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні, — невакциновані. Якщо ви хочете вберегти себе від важкого перебігу, госпіталізації та смерті — зробіть щеплення вже сьогодні", – сказав Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар країни.

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За його словами, нині спостерігається стрімке погіршення епідситуації, кількість нових добових випадків COVID-19 збільшилася в два рази протягом тижня: з 3,3 тис. у понеділок, 13 вересня, до більш ніж 6 тис. у п'ятницю, 17 вересня.

Плюси для вакцинованих

Якщо в Україні буде введений "жовтий рівень" епідемічної небезпеки, а в навчальних закладах буде вакциновано 80% персоналу, то ці заклади продовжать свою роботу.

Обмеження "жовтого рівня" не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше ніж 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів і басейнів матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.

Власники закладів самі вирішуватимуть, чи обслуговувати невакцинованих людей.

Якщо буде встановлено "червоний рівень" епідемічної небезпеки, то навчальні заклади працюватимуть, тільки якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат.

За наявності в людини, яка перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується осіб, що прибувають з тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, що з 23 вересня Україна переходить в жовту зону карантину.

Також нагадаємо, що студент з Львівської області помер через кілька годин після щеплення від COVID-19.