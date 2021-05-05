Лікар попередив українців: щотижня з'являються дві нові мутації COVID-19

Як безпечно провести травневі свята? Чи вдасться українцям відпочити від COVID-19 влітку та який прорив помітний у медицині через необхідність долати пандемію? У цих питаннях наші журналісти розбиралися спільно з експертом.

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Поступовий спад захворюваності на ковід і наближення теплого сезону знижують напругу щодо пандемії. Та фахівці попереджають: влітку вірус нікуди не зникне, розповідає кореспондентка новин "Сьогодні" Юлія Покідіна.

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Лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта каже, що коронавірус залишиться з нами назавжди. Він може змінювати свою форму, прояви якісь, особливості. Але він точно з нами залишиться. За словами медика, найважливіше, що треба розуміти про COVID-19, – заразитися ним можна лише за умови особистого контакту з хворим.

"Він не виникає в повітрі. Якщо ви потрапляєте в скупчення людей – байдуже чи це взимку, чи це влітку, – якщо у вас є тісний контакт, найімовірніше, що ви проконтактуєте з цим вірусом. Однак є методологія, яка допомагає створювати вакцини до тих захворювань, які раніше не могли створити. Ну, наприклад, гепатит С або ВІЛ-інфекція. Можливо, це прорив у розвитку вакцин до таких серйозних захворювань, як Альцгеймера, або паркінсонізм, або онкологічні захворювання", – каже Володимир Курпіта.

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Він наголошує, що єдиний спосіб уникнути тяжкого перебігу інфекції – вакцинуватися. Епідемія стимулювала появу не лише класичних типів препарату, а й зовсім нових, які, без перебільшення, можуть стати проривом у медицині. За словами медика, істотні зміни в лікуванні таких хвороб можемо побачити вже за 5-7 років. А поки – вчимося співіснувати з новим вірусом.

"Вірус мутує дуже сильно. У нього щотижня з'являються дві нові мутації. Ми тепер знаємо дуже багато, але до чого це приведе в майбутньому – нам поки не відомо", – каже лікар-інфекціоніст.

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Володимир Курпіта – один із 24 експертів, яких Фонд Ріната Ахметова залучив до проєкту "Запитай у лікаря". Під час прямих трансляцій фахівці діляться своїм досвідом щодо лікування ковіду та радять, як вберегтися від нього. Приміром, під час травневих свят.

"Ви маєте домовитися в компанії, якщо хтось із вас має якісь ознаки захворювання – навіть якщо вам здається, що це нежить, – краще не йдіть на зустріч або на святкування, побудьте вдома", – попередив медик.

Учасниками проєкту вже стали пульмонологи, анестезіологи, вірусологи та інфекціоністи з усієї країни. Відео проєкту на онлайн-майданчиках Фонду Ріната Ахметова вже подивилися понад 6,5 млн разів.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розповів,скільки триває постковідний синдром та як подолати наслідки коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус мутує