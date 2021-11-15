Лікарі та турфірми: у трьох містах України "накрили" мережу з виготовлення фейкових COVID-документів

Загалом зловмисники "обслужили" понад 10 тисяч людей

СБУ викрила три великі мережі COVID-аферистів / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ викрила нові мережі з виготовлення та продажу фейкових COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів у Києві, Львівській області та Рівненській області

Про це пише прес-служба СБУ

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Мережа фейкових документів у Києві

Понад півроку діяли 3 центри з виготовлення підроблених медичних документів про вакцинацію від COVID-19 та довідок про результати ПЛР-тестів.

Хто був організатором

Мережа була організована громадянином однієї з європейських країн. Окрім внутрішніх та міжнародних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, зловмисники виготовляли підроблені COVID-документи, нібито видані державними органами та медичними установами інших держав.

Він залучив до протиправної діяльності:

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власників українських туристичних агенцій, які поповнювали "клієнтську базу";

лікарів, які вносили недостовірні відомості про вакцинацію до медичних баз даних;

громадян України, які виготовляли підроблені документи.

"Клієнтська база" зловмисників налічувала 6 тисяч людей. Свої "замовлення" вони виконували для мешканців практично всіх регіонів України, у тому числі й для мешканців тимчасово окупованих територій України, громадян РФ та інших держав.

Ціна фейкових довідок

За даними слідства, більшість підробок – це довідки про негативний ПЛР-тест, вартість яких склала в середньому. 700-800 грн. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію коштувало 3000 грн, а внесення відомостей про вакцинацію до баз даних без її проведення – 10 тисяч грн.

За час існування схеми зловмисники заробили майже 10 мільйонів грн.

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Яким буде покарання

Іноземця, організатора схеми, затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Його спільникам також готуються підозри.

Підробка документів у Львівській області

СБУ викрила міжнародну групу осіб на масштабних махінаціях із даними про вакцинацію від COVID-19. Правоохоронці встановили, що один із організаторів угоди координував дії зловмисників, перебуваючи на території однієї із сусідніх європейських країн.

За даними слідства, мешканці Львова та області підробляли "документи" про вакцинацію протягом 4 місяців. Вони залучили до "справи" медпрацівників, які вносили персональні дані "клієнтів" до електронної системи охорони здоров'я "eHealth".

Що по цінах

Вартість підробленого міжнародного COVID-сертифікату складала 250€, внутрішнього – 1800-2000 грн. Щодня ділки робили по 10-15 підробок і "заробляли" на цьому понад півмільйона гривень щомісяця.

Що буде з винуватцями

Наразі організатор та двоє його спільників повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

COVID-махінації в Рівненській області

Підроблення документів організували двоє мешканців м. Дубно, які не мали жодного відношення до медицини. Зловмисники виготовляли підроблені документи із використанням справжніх реквізитів ліцензованих лікарів та медичних закладів України.

"Клієнтів" шукали через спеціально створені групи в одній із популярних соціальних мереж, а готові "медичні документи" надсилали замовникам через поштові сервіси у всі регіони України.

Вартість фейків

Вартість підробки коливалася від 3 до 4 тисяч грн, залежно від терміновості її виготовлення. Після звіряння даних "замовники" переказували обумовлену суму на банківські картки зловмисників.

Покарання

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 (підробка, збут або використання документів, печаток, штампів та бланків ) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії щодо виявлення всіх причетних до схеми осіб.

У Києві фейкові сертифікати вакцинації вводилися в "Дію"

Спочатку в електронну медичну систему "HELSI" вносилися неправдиві відомості про проходження громадянами вакцинації проти коронавірусу. Після цього COVID-сертифікат автоматично формувався у мобільному додатку "Дія".

Організував виготовлення та продаж підроблених сертифікатів вакцинації проти COVID-19, а також негативних ПЛР-тестів громадянин Болгарії.

У протизаконний бізнес він долучив своїх знайомих та столичного лікаря. Щоб не прищеплюватись, люди готові були платити 450 доларів за фейковий сертифікат, який, втім, відбивався у "Дії".

В Україні посилили боротьбу з підробками сертифікатів

В Україні останнім часом стали фіксувати дедалі більше липових сертифікатів щодо вакцинації.

Для правоохоронців розробили програмне забезпечення на планшети для швидкої перевірки сертифікатів про вакцинацію у "Дії" та паперових варіантах.

Крім того, вже винесли перші вироки за підробку сертифікатів COVID. Згідно зі статтею 358 КК, мінімальний штраф за виготовлення підроблених документів становить 17 тис. грн., а за використання підробки – лише 850 грн.

У МОЗ попереджали, що у людини з купленим сертифікатом високий ризик потрапити до лікарні та померти від COVID-19, хоча всі вважають, що вона вакцинована. У відомстві наголошують, що це підриває довіру до ефективності вакцини.

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