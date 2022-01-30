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Лікарі попередили українців про новий вірус: що про нього відомо

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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30 січня, 08:09
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З'явилася і нова хвороба Flоrona, яка є комбінацією грипу та COVID-19
Коронавірус продовжує мутувати. Колаж "Сьогодні"
Коронавірус продовжує мутувати. Колаж "Сьогодні"

У світі виявили новий вірус Florona. Це одночасне зараження сезонним грипом та COVID-19. Але чи загрожує він українцям і чим небезпечний новий штам, нам розповіли лікарі.

Про це говориться у матеріалі "Сьогодні".

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Наскільки небезпечний цей штам?

Перші випадки нового вірусу вже зареєстрували в інших країнах. В Україні випадків одночасного зараження ще не було, проте вони можуть бути.

"Одночасно захворіти на грип і ковід цілком можливо. Зараз такий час, якому властива захворюваність на грип, і вона може бути. З точки зору шкідливості для організму, то як лікар я вважаю, що це більш небезпечно, коли одночасно є і грип, і коронавірус. Наслідки такого поєднання можуть бути дуже небезпечними", – розповів директор Київської міської клінічної лікарні №1 Олександр Іванько.

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COVID-захворюваність в Україні зростає

За останній тиждень середня кількість нових випадків COVID-19 в Україні збільшилася до 18 987 на день, а середня кількість смертей становить у середньому 125 на день.

"Згідно з прогнозними обчисленнями компартментної моделі, середня кількість нових випадків становитиме 29 878 (25 012-34 266) протягом тижня 26 січня – 1 лютого 2022 року та 39 241 (20 596-52 651) – протягом тижня 2-8 лютого 2022 року", – йдеться у прогнозі.

Але показники захворюваності залежатимуть від можливостей системи тестування, яка вже трохи перевантажена. Вже досягнуто рекорду позитивних ПЛР-тестів на добу (майже 36 тисяч).

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