Ворог знову увійшов до Енергодару: що відбувається в місті (фото)

Російські війська знову увійшли до Енергодару. Про це у Telegram-каналі повідомляє прес-служба Енергоатому.
"Окупанти біля мерії Енергодару. З обережністю ставтеся до інформаційних повідомлень, до яких ви звикли!", – йдеться у повідомленні.
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Ситуація на Запорізькій АЕС
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