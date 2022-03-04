Ворог знову увійшов до Енергодару: що відбувається в місті (фото)

Історії звитяг

Бригадний генерал Красильников, командир оперативно-тактичного угруповання «Північ». Разом зі своїми бійцями дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей і техніку і не пустив ворога на Харків з Луганської області. За що отримав звання Герой України.

Слава Україні!