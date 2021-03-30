Брехали про вакцини і просували "Л/ДНР": копи викрили російські ботоферми в Україні

Вони створювали фейкові акаунти і з них поширювали брехню

Правоохоронці заблокували мережу ботоферм, які поширювали фейки про вакцину проти коронавірусу і Україну. В Інтернеті вони дискредитували вакцинацію і виступали на підтримку терористичних організацій "Л/ДНР".

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Незаконну схему організували четверо хмельничан. Фінансували їх з Росії через електронні гаманці санкційних платіжних систем.

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Порушники розмістили обладнання в орендованому приміщенні ТЦ і за місцем проживання. За допомогою техніки вони створювали і просували фейкові акаунти в соцмережах, де і писали неправду.

Частину обладнання використовували для заробітку на незаконній маршрутизації міжнародного трафіку. Організатори схеми використовували сім-карти українських операторів.

Під час обшуків вилучили:

Комп'ютери з програмним забезпеченням.

Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзи.

Кілька сотень сім-карток.

Зараз копи встановлюють усіх причетних до роботи ботоферм.

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Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала велику ботоферму, яка працювала на замовників з Росії і деякі українські політичні сили.

Крім того, копи припинили діяльність ботоферми, через яку поширювали фейки про COVID-19 і закликали до повалення конституційного ладу.

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