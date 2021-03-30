Брехали про вакцини і просували "Л/ДНР": копи викрили російські ботоферми в Україні

Правоохоронці заблокували мережу ботоферм, які поширювали фейки про вакцину проти коронавірусу і Україну. В Інтернеті вони дискредитували вакцинацію і виступали на підтримку терористичних організацій "Л/ДНР".
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Незаконну схему організували четверо хмельничан. Фінансували їх з Росії через електронні гаманці санкційних платіжних систем.
Порушники розмістили обладнання в орендованому приміщенні ТЦ і за місцем проживання. За допомогою техніки вони створювали і просували фейкові акаунти в соцмережах, де і писали неправду.
Частину обладнання використовували для заробітку на незаконній маршрутизації міжнародного трафіку. Організатори схеми використовували сім-карти українських операторів.
Під час обшуків вилучили:
- Комп'ютери з програмним забезпеченням.
- Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзи.
- Кілька сотень сім-карток.
Зараз копи встановлюють усіх причетних до роботи ботоферм.
Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала велику ботоферму, яка працювала на замовників з Росії і деякі українські політичні сили.
Крім того, копи припинили діяльність ботоферми, через яку поширювали фейки про COVID-19 і закликали до повалення конституційного ладу.
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