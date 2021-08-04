Шкідливі добавки у продуктах: де шукати та чим загрожують

Лікарі радять прискіпливо вивчати позначки на продуктах харчування перед покупкою, аби не зашкодити собі

Українці часто не зважають на маркування на продуктах / колаж "Сьогодні"

На українських прилавках щороку більшає продуктів із харчовими добавками. Під кодами з літер і цифр ховаються емульгатори, стабілізатори та консерванти, на які мало хто з покупців зважає. Медики ж кажуть, що підсилювачі смаку можуть погіршити зір, а консерванти – викликати алергію і отруєння.

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На що слід зважати під час придбання продуктів та скільки можна з'їсти, аби не вбити себе, з’ясували новини "Сьогодні".

Де ховаються добавки

Апетитно-рожева ковбаса, насиченого кольору сир і молочні йогурти, що місяцями можуть стояти у холодильнику – харчова промисловість давно навчилася подовжувати життя продуктів і підсилювати їхній смак. Е-добавки міцно засіли у продуктах на полицях і мало які з них корисні.

"Ешки можуть викликати такі захворювання, як захворювання серцево-судинної системи, захворювання шлунково-кишкового тракту, онкологію й алергічні реакції, що можуть призвести до анафілаксії", – підтверджує сімейний лікар Владислав Ващенко.

Е-добавки класифікують за властивостями і позначають цифрами:

"1" – барвники , серед них небезпечні Е-121 та Е-123 – вже доведено – у великій кількості вони викликають рак та можуть спричинити алергію. Та й загалом безпечний лише Е-100 – натуральний, із куркуми.

, серед них небезпечні Е-121 та Е-123 – вже доведено – у великій кількості вони викликають рак та можуть спричинити алергію. Та й загалом безпечний лише Е-100 – натуральний, із куркуми. "2" – консерванти , що подовжують термін придатності – серед них маже усі від 230 до 240 погано впливають на шкіру, шлунок та серцево-судину систему.

, що подовжують термін придатності – серед них маже усі від 230 до 240 погано впливають на шкіру, шлунок та серцево-судину систему. "4" – стабілізатори , які зберігають консистенцію продуктів. Серед небезпечних: Е-407, Е-440, Е-450, Е-461, Е-462, Е-463, Е-465, Е-466, Е-477 – вони можуть спричинити онкологічні захворювання.

, які зберігають консистенцію продуктів. Серед небезпечних: Е-407, Е-440, Е-450, Е-461, Е-462, Е-463, Е-465, Е-466, Е-477 – вони можуть спричинити онкологічні захворювання. "6" – підсилювачі смаку, які загрожують сліпотою для тих, хто зловживає продуктами зі вмістом цієї добавки.

Які продукти під прицілом

Водночас виробники позначки з Е спритно ховають: замість Е-маркування зазначають назви сульфатів і солей, які недосвічений покупець може сплутати із натуральними компонентами.

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Підсилювачі смаку, подовжувачі терміну зберігання та згущувачі найчастіше зустрічаються в йогуртах, твердому та плавленому сирах і печиві.

Із ковбасами складніше – в одному сорті копченої ми виявили одразу два шкідливі компоненти, за регулярного вживання яких можна підірвати здоров'я.

Проконтролювати кількість продуктів з Е-добавками, що ви з’їли – дуже важко. Але лікарі радять прискіпливо вивчати позначки перед покупкою товару, аби не зашкодити собі.

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