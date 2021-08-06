Часу буде менше: іспит з української мови для чиновників оновили

Крім того, іспит буде складатися тільки з тестової частини і усної частини

Іспит з української мови для чиновників. Колаж: "Сьогодні"

В Україні змінили правила проведення іспиту на рівень володіння державною мовою для тих, хто виконує посадові обов'язки.

Про це розповіла член Національної комісії з стандартам державної мови Ольга Шевчук-Клюжева.

Незважаючи на те, що етапи складання іспиту на визначення рівня володіння державною мовою будуть зберігатися, процедура відкриття реєстрації на іспит буде змінюватися.

Для тих, хто буде підтверджувати рівень володіння державною мовою для виконання посадових обов'язків, іспит триватиме лише 30 хвилин.

Іспит складатиметься тільки з тестової частини та усної частини.

"Скорочення тривалості екзаменаційної сесії і зміна структури екзаменаційної роботи повинно позитивно вплинути на швидкість оцінювання екзаменаційних робіт. І тому ми переконані, що претенденти швидше будуть дізнаватися про свої результати", – повідомила Шевчук-Клюжева.

Раніше ми повідомляли, що українці здаватимуть іспити на права по-новому.

Також нещодавно ми писали, що змінилося в шоу-бізнесі, книговиданні і туризмі з 16 липня завдяки закону про українську мову.