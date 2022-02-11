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СЬОГОДНІ Новини України

"Брешуть та дивно поводяться". Генпрокурор обіцяє швидке розслідування ДТП із кортежем Ярославського

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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11 лютого, 08:08
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В Харкові призначили службове розслідування – підозрюють, що поліція та прокуратура намагалися "зам'яти" справу
Генпрокурор Ірина Венедіктова не вірить в невинність бізнесмена Олександра Ярославського.
Генпрокурор Ірина Венедіктова не вірить в невинність бізнесмена Олександра Ярославського. / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що візьме розслідування ДТП за участі кортежа бізнесмера Олександра Ярославського під особистий контроль. На її думку, поспішний виїзд бізнесмена за кордон "виглядає доволі дивно", а чоловік, який в усьому зізнався, насправді не винний.

Про це Венедіктова написала в Facebook.

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В Харкові намагалися "зам'яти" ДТП

За словами Венедіктової, Генеральна інспекція Офісу Генпрокурора у п’ятницю внесе відомості до ЄРДР стосовно співробітників Нацполіції Харківськоі області та прокурорів Харківської обласної прокуратури.

"Має бути проведене повноцінне і неупереджене розслідування відносно цих посадових осіб", – зазначила генпрокурор.

Також вона додала, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням буде здійснювати Офіс Генерального прокурора. Відповідна постанова вже в процесі підготовки.

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Генпрокурор пообіцяла взяти справу під особистий контроль.

Не вірить в обставини ДТП

Як зазначила Венедіктова, людина, яка зізналася в скоєнні злочину, за спільною думкою поліцейських і прокурорів, невинна – "простіше кажучи, бреше".

"Незважаючи на впізнаваність особи, ймовірно причетної до скоєння цього злочину, що призвів до смерті людини, на статус цієї особи в суспільстві, на її можливості і зв’язки, злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено. Незапланований і поспішний від’їзд виглядає доволі дивно", – зауважила генпрокурор.

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ДТП з кортежем Ярославського: що відомо

  • Аварія сталася вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове. Автомобіль збив на смерть чоловіка та залишив місце події. На місці виявили автомобільні номери із кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
  • Згодом виникли підозри, що за кермом був сам Ярославський. Водночас він дав перший коментар після смертельної ДТП, в якому сказав, що вночі "спав і нічого не знав про аварію".
  • Після аварії в поліцію прийшов чоловік і зізнався у скоєному. Він пояснив, що поїхав з місця аварії, адже думав, що збив тварину.
  • Ярославський поспіхом покинув Україну. Після приїзду додому, він має з'явитися на допит до правоохоронців.
  • У Мережі з'явилося відео в ніч проти 10 лютого з камер спостереження, які зафіксували кортеж бізнесмена після ДТП.

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