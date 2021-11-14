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СЬОГОДНІ Новини України

Все ближче до морозів. Синоптики попередили про похолодання в Україні – прогноз

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
14 листопада, 17:00
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В Україні тиждень розпочнеться з холоднішої погоди – що кажуть в Укргідрометцентрі
В Україну йде холодна погода
В Україну йде холодна погода / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні завтра, 15 листопада, буде суха погода, але на вулиці стане ще холодніше. В окремих областях температура вдень становитиме 2-4 градуси тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За даними синоптиків, найхолодніше в понеділок вдень буде у центрі та на півночі країни – 2-5 градусів. У західних областях температура підніметься до 6-8 градусів, а у східних – 4-6 градусів. Найтепліше буде у південній частині країни – там стовпчик термометра підніметься до 8-10 градусів тепла.

Якою буде погода в Україні. Карта Укргідрометцентру

При цьому вночі у східних областях будуть замороки до -5 градусів. Згідно з прогнозом, дощу та снігу не очікується, але буде вітряно.

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

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Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

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