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СЬОГОДНІ Новини України

Дедалі більше помаранчевих зон та загроза нового локдауну: що відбувається з COVID-19 в Україні

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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19 січня, 10:11
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У країні другий день поспіль зростає кількість випадків зараження коронавірусом
Вже в п'яти областях посилили правила карантину через кількість випадків коронавірусу
Вже в п'яти областях посилили правила карантину через кількість випадків коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні погіршується COVID-ситуація та збільшується помаранчева зона. Окрім цього, медична система України готується до чергового навантаження через поширення нового штаму "Омікрон".

Сайт "Сьогодні" докладно розповість про ситуацію із коронавірусом в Україні.

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В Україні знову зростає кількість COVID-хворих

Минулої доби, 18 січня, в Україні зафіксовані 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 4257 випадків більше, ніж за 17 січня.

Також минулої доби:

  • госпіталізовані – 2 401 особа;
  • летальних наслідків – 163;
  • одужало – 5 413 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

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  • захворіли – 3 780 903 особи;
  • одужали – 3 567 336 людей;
  • летальних наслідків – 98 712.

Скільки людей вже вакциновані

За останню добу вакциновані 85177 осіб проти COVID-19. Першу дозу отримали 30 201 людина, другу дозу – 36 744 особи, додаткову дозу отримали 614 людей, бустерну дозу – 17 618 осіб.

З початку вакцинальної кампанії щеплені 15 053 125 осіб, з них отримали першу дозу – 15 053 123 особи, отримали дві дози – 14 343 487 людей, отримали додаткову дозу – 10 687 людейа, бустерну дозу – 131 178 осіб.

Загалом провели 29 538 475 щеплень.

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Які області в оранжевій зоні

На 19 січня в Україні знову розширилася помаранчева карантинна зона. Так, в епіднебезпеці опинилася Львівська область.

Наразі в помаранчевій зоні знаходяться такі області:

  • Івано-Франківська
  • Рівненська
  • Сумська
  • Чернівецька
  • Львівська

Всі інші регіони знаходяться у жовтій карантинній зоні.

На Прикарпатті можуть посилити карантин

COVID-ситуація на Івано-Франківщині погіршується, захворюваність за тиждень зросла у 3,5 рази. Про це повідомляє у Facebook голова місцевої ОДА Світлана Онищук.

Спалах захворюваності

"Показник захворюваності на COVID-19 становить 9816,19 на 100 тис. населення. Протягом двох тижнів поточного року спостерігається зростання захворюваності – зареєстровано 5097 випадків захворювання проти 1429 випадків за минулий тиждень, захворюваність зросла у 3,5 рази, зокрема серед дітей – у 4,5 рази", – йдеться у повідомленні.

Вище 50% зростання захворюваності порівняно з попереднім тижнем – у 54 територіальних громадах.

Можливі обмеження

"У разі подальшого збільшення рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання серед дітей дошкільного віку та учнів шкіл буде прийнято рішення про призупинення навчально-виховного процесу. Також буде обмежено проведення розважальних заходів, публічних подій, діяльність громадського харчування", – зауважила Оніщук.

Вона додала, що також обмежать проведення інших заходів.

Україна готується до COVID-хвилі

Медична система України готується до чергового навантаження через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

"Тенденції щодо поширення "Омікрону" у світі свідчать про те, що Україна теж не уникне нового спалаху коронавірусної хвороби. Водночас медична система постійно вдосконалюється до чергового навантаження", – йдеться у повідомленні МОЗ.

Ефективними у боротьбі з пандемією залишаються прості правила:

  • використання захисних масок;
  • дотримання дистанції;
  • регулярне миття рук;
  • вакцинація від COVID19

"Нагадуємо, що невакциновані мають у десять разів більш високий ризик смертності від COVID-19 і в 4,5 рази вищий за ризик госпіталізації, ніж минулі базовий курс щеплення", – додали медики.

Ще в одній області знайшли "Омікрон"

У Чернівецькій області офіційно підтвердили циркуляцію штаму коронавірусу "Омікрон". Таких випадків щонайменше 16.

Подробиці

Днями до Києва на дослідження було надіслано 30 зразків. У 16 із них виявлено варіант вірусу "Омікрон". Інші 14 зразків містили штам "Дельта".

Зразки відбирали 5-6 січня.

"В області й надалі циркулює "Дельта", яка переважала останні місяці. Водночас уже поширюється й "Омікрон" , – пояснила головний санітарний лікар Чернівецької області Наталія Гопко.

Наразі лікарі намагаються з'ясувати, чи є у пацієнтів з "Омікроном" тяжкі випадки хвороби.

"Омікрон" в Україні

  • Раніше в Одесі зафіксували перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу "Омікрон". Хворому зробили ПЛР-тест у приватній лабораторії.
  • 17 січня стало відомо про "Омікрон" у Харківській області.
  • Ще з одного випадку підтвердили у Дніпрі та Львові. Троє пацієнтів із підтвердженими діагнозами повернулися з-за кордону. Вони перебували у Німеччині, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах.
  • Також у Житомирі та Бердичеві зафіксували два випадки інфікування штамом коронавірусу "Омікрон".
  • У Києві також зафіксовані випадки захворювання, збудником якого є штам коронавірусу "Омікрон".

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