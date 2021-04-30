Все, що ви могли пропустити вночі – підсумки СЬОГОДНІ

В Ізраїлі під час релігійного свята загинули понад 40 осіб, а Італія вирішила продовжити карантинні обмеження для туристів з ЄС

Головною новиною ночі стала заява держсекретаря США Ентоні Блінкена про візит в Україну на тлі напруженої ситуації з Росією. Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини ночі, які ви могли пропустити.

Держсекретар США Блінкен їде в Україну

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Вже наступного тижня державний секретар США Ентоні Блінкен планує приїхати в Україну. Як заявив він в інтерв'ю журналістам, він відправиться в Україну на тлі зростаючої напруженості у відносинах з Росією. Ймовірно, візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського.

Індійський штам коронавірусу у Франції

Перший випадок зараження індійським варіантом COVID-19 виявили в департаменті Ло і Гаронна. Як заявив глава регіонального агентства охорони здоров'я регіону Нова Аквітанія Бенуа Ельбоод, захворів француз, який повернувся в країну з Індії. Влада зобов'язала чоловіка самоізолюватись і провели масштабну перевірку серед людей, з якими він контактував.

Будівельні роботи на "секретному об'єкті №1" в Києві

У Києві на Оболоні знову активізувалися роботи на об'єкті, який довгі роки стояв занедбаним, – вантажівки і бетономішалки їхали до кесона. Біля парку "Наталка" проїхали десятки бетономішалок і вантажівок, люди чули гуркіт і мати.

Трагедія в Ізраїлі

Під час святкування свята Лаг ба-Омер в районі гори Мерон недалеко від міста Цфат сталася тиснява, загинули понад 40 осіб. Ще понад 50 осіб постраждали, з них щонайменше 20 в критичному стані. Організатори святкування налічували понад 100 тисяч учасників заходу.

Італія продовжує карантин для туристів

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На тлі несприятливої епідеміологічної ситуації в Італії і Європі, влада ухвалила рішення продовжити карантинні обмеження для туристів з ЄС ще на 15 днів. Тест на коронавірус потрібно буде здати двічі: до прибуття в країну і після ізоляції на п'ять днів.

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