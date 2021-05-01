Все, що ви могли пропустити вночі, – підсумки СЬОГОДНІ

ВООЗ схвалила ще одну вакцину від COVID-19 – цього разу американського виробника Moderna, головні події ночі в матеріалі "Сьогодні"

У Туреччині зафіксували антирекорд по смертям, а в Європарламенті вважають "Північний потік – 2" ганебним проектом, який існує за рахунок суверенітету і економічної безпеки України. Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини ночі, які ви могли пропустити.

ВООЗ схвалила ще одну вакцину від COVID-19

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Вакцину від коронавірусу, розроблену компанією Moderna, Всесвітня організація охорони здоров'я включила в список рекомендованих для використання в надзвичайних ситуаціях. Для включення в список враховували якість, безпеку та ефективність вакцин проти COVID-19. Також вакцина повинна брати участь в міжнародній програмі розподілу вакцин COVAX.

У Європарламенті вважають "Північний потік – 2" ганебним проектом

Депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс вважає, що "Північний потік – 2" – ганебний проєкт, який існує за рахунок суверенітету і економічної безпеки України. За його словами, це ще одна голка з наркотиком в тіло Європи і багато грошей в кишені тих, хто втілюють цей проєкт. Як сказав депутат, це одна з найбільших помилок уряду Меркель.

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"Рекорд" по смертям в Туреччині

Сукупна кількість жертв в Туреччині перевищила 40 тис. осіб – це рекорд смертності від наслідків коронавірусної інфекції. За даними влади, за останні 24 години в країні зафіксували 394 смерті серед людей з COVID-19. Це найвищий показник за весь час епідемії. В цілому, від наслідків інфекції в Туреччині померли 40 131 особа.

Вертоліт NASA зробив четвертий політ на Марсі

Марсіанський вертоліт успішно здійснив четвертий політ на Марсі. Йому все-таки вдалося збільшити швидкість і відстань в порівнянні з минулими польотами. Апарату вдалося зробити більшу кількість знімків Червоної планети, ніж в попередній раз.

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