Все, що ви могли пропустити вночі, – підсумки СЬОГОДНІ

Кримнашист Баста приїхав до Києва, в Одесі горів ресторан, а Білл Гейтс оголосив про розлучення та інші важливі події

Увечері в центрі Одеси горів ресторан, а в київському закладі помітили російського репера Басту, який підтримав окупацію Криму. Вночі стало відомо про розлучення подружжя Гейтсів. Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити.

Розлучення Білла Гейтса

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Засновник Microsoft Білл Гейтс розлучається зі своєю дружиною Меліндою після 27 років шлюбу, оскільки вони "більше не вірять, що можуть рости разом як пара". Про це поки що подружжя офіційно оголосило в Twitter.

Заява США і Британії про агресію Росії

Сполучені Штати і Велика Британія дотримуються спільної позиції щодо агресії Росії проти Україниі останньої ескалації біля українських кордонів. Обидві країни мають намір притягти Росію до відповідальності за її нерозумні й агресивні дії.

Кримнашист Баста у Києві

У Київському ресторані помітили російського репера Басту, який внсений до бази сайту "Миротворець" і якому раніше був заборонений в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму і заперечення агресії Росії.

Пожежа в одеському ресторані

У центрі Одеси горіла будівля біля оперного театру, в якій розташовані ресторан "Щастя" і готель "Пале-Рояль". Займання сталося на літній терасі ресторану, заповненій людьми.

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Обвалення моста у Львівській області

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На трасі Львів – Луцьк біля села Гайок обвалився міст через Західний Буг, проїзд по дорозі повністю заблокований. Як виявилося, міст перебував в аварійному стані роками, на що звертали увагу влади місцеві жителі.