Усе, що ви могли пропустити вночі, – підсумки СЬОГОДНІ

Блінкен прилетів до Києва, на Донбасі знову поранено військового, а одна з країн дозволила робити щеплення від коронавірусу підлітків – та інші важливі події

У Києві зустріли держсекретаря США, підлітків починають щеплювати від коронавірусу, а "Велика сімка" зайняла жорстку позицію щодо Росії. Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити.

Блінкен у Києві

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Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у ніч на 6 травня прибув до України. Його літак приземлився в аеропорту "Бориспіль" близько опівночі. Через годину у Twitter голова Держдепу назвав основні цілі свого візиту.

Поранення військового на Донбасі

На Донбасі в результаті обстрілу російськими бойовиками з гранатометів різних систем українських позицій 5 травня один український захисник отримав осколкове поранення. Українські військові відрили вогонь у відповідь.

Підлітків починають щеплювати від COVID

Канада дозволила використання вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech для дітей віком від 12 років, ставши першою країною, яка схвалила її з цього віку.

Заява G7 щодо Росії

Глави МЗС "Великої сімки" випустили підсумкову заяву, згідно з якою Росія повинна повністю відвести свої війська від кордону з Україною, а санкції проти неї будуть зберігатися до ти, доки вона повною мірою не виконає Мінські угоди і не поверне Крим.

На Одещині шукають прикордонника

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В Одеській області на озері Тудорове перекинувся катер, на якому патрулювали кордон четверо військовослужбовців Держприкордонслужби, трьом вдалося успішно дістатися до берега, четвертого досі не знайшли.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією