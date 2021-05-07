Все, що ви могли пропустити вночі, – підсумки СЬОГОДНІ

Реальна смертність від СOVID значно вища, а Джо Байден може приїхати в Україну цього року – та інші важливі новини

Байден таки може приїхати в Україну цього року, а НАТО потренуються захищати союзників на масштабних військових навчаннях. У Києві ж черговий кур'єр влаштував перегони з поліцією. Сайт "Сьогодны" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити.

Масштабні навчання НАТО

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Північноатлантичний альянс проведе масштабні військові навчання Steadfast Defender 2021 з 20 травня по 22 червня, в яких будуть задіяні близько 9 тисяч військових 20 союзників і партнерів НАТО з Північної Америки і Європи. Війська будуть розгорнуті від Північної Америки до Чорноморського регіону та біля узбережжя Португалії.

Обережно – кур'єр

У Києві в ніч на 7 травня кур'єр однієї зі служб доставки без прав і під наркотиком на мопеді намагався втекти від патрульної поліції. При цьому він мчав тротуаром, а поліцейським навіть довелося зробити кілька пострілів. Погоня потрапила на відео.

Реальна смертність від COVID-19

Згідно з останніми даними американських дослідників, через пандемію COVID-19 в світі померли майже 7 млн людей, що вдвічі більше, ніж офіційно вважається. Багато смертей від коронавірусу просто не реєструються.

Візит Байдена в Україну

Під час зустрічей глави Держдепу Ентоні Блінкена з українським керівництвом 6 травня обговорювалася і зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена, і вона може відбутися вже цього року – в ОПУ не виключають візиту американського президента в Україну.

Смерть на Донбасі

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Вночі стало відомо про смерть другого українського військового за добу на Донбасі в результаті обстрілу позицій Об'єднаних сил увечері 6 травня.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією