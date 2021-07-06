Усі говорять. Адвокати Порошенка подали до суду на Зеленського, а 12-річна школярка чекає дитину – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

6 липня українці обговорювали вагітність 12-річної школярки і позов адвокатів Порошенко проти Зеленського. Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 6 липня, в Білорусі заборонили мовлення UA і KVARTAL TV, а в Польщі вертоліт з українцями на борту впав у воду – "Сьогодні" зібрали найрезонансніші новини.

Пропажа літака з пасажирами на борту

У Росії на Камчатці несподівано пропав літак Ан-26 з пасажирами на борту. Літак, що здійснював пасажирський рейс Петропавловськ-Камчатський – Палана, в зазначений час не вийшов на плановий сеанс зв'язку. За попередніми даними, на борту літака знаходилися 22 пасажири, в тому числі одна дитина, і 6 членів екіпажу.

12-річна школярка чекає дитину від 17-річного хлопця

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У Чернігівській області 12-річна Наталя чекає дитину від 17-річного хлопця. Семикласниця перебуває на шостому місяці вагітності і проживає разом з батьком майбутньої дитини – завагітніла після першого сексу. Сергій запропонував, дівчина відмовилася, але потім передумала. Мати Наташі знала про те, що у її дочки інтимні стосунки з Сергієм, однак ніяк цьому не перешкоджала, оскільки, за її словами, Наталя пригрозила накласти на себе руки.

Семикласниця збирається народити від 17-річного бойфренда. Фото: колаж "Сьогодні"

У Польщі вертоліт з українцями впав у озеро

У Польщі вертоліт з українцями на борту впав у воду. Попередньо відомо, що незабаром після зльоту у вертольота почалися проблеми з двигуном. Поступово він почав опускатися, поки не впав у воду. Три людини постраждали. Поліція почала розслідування катастрофи. Відомо, що на вертольоті літали громадяни України, які проживали в Польщі.

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Адвокати Порошенка подали в суд на Зеленського

Адвокати п'ятого президента Петра Порошенка подали позов проти чинного президента Володимира Зеленського з вимогою, щоб журналістський проєкт BIHUS info опублікував всі оригінальні "плівки Медведчука".

За словами одного з адвокатів, публікація "прослушки" кума Путіна спрямована не проти Медведчука і його співрозмовників, а проти основного політичного опонента Зеленського – Петра Порошенка. Про нього в записах періодично йшлося.

Білорусь заборонила мовлення двох українських телеканалів

У Міністерстві інформації Білорусі заявили, що в ефірі українських телепрограм нібито була виявлена не заявлена під час отримання дозволів на мовлення реклама. Тому влада ухвалила рішення заборонити мовлення UA і KVARTAL TV.

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"Рішенням Міністерства інформації Республіки Білорусь від 5 липня 2021 року анульовані дозволи на поширення на території Республіки Білорусь двох іноземних телепрограм UA і KVARTAL TV", – йдеться в заяві.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: