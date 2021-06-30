Усі говорять. Бесєдіна чекають лікарні, а Арахамія виграв 300 доларів – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

У середу, 30 червня, українці обговорювали висновок лікарів щодо страшної травми гравця збірної і як Арахамія вгадав перемогу України 2:1 – "Сьогодні" зібрали найрезонансніші новини.

Бесєдіна чекає півроку лікарень

Реклама

Нападаючий збірної України Артем Бесєдін отримав травму в матчі 1/8 Євро-2020 проти Швеції (2:1). Форвард вийшов на заміну замість Яремчука на 91-й хвилині, але шведський захисник Маркус Даніельссон в підкаті ледь не відірвав Бесєдіну ногу.

Головний лікар київського Динамо Андрій Шморгун розповів про результати МРТ-обстеження:

"На знімках МРТ у нього є часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки, часткове пошкодження внутрішньої і зовнішньої бічних зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення. Від удару прямою ногою у Бесєдіна сталася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яка викликала значну травму", – сказав лікар.

Україна обіграла Швецію завдяки російській мові?

Скандальний російський коментатор Дмитро Губернієв відреагував на вихід України до чвертьфіналу Євро-2020.

Реклама

"О велика і могутня російська мова! На якій дає вказівки підопічним знаменитий український футболіст і тренер Андрій Шевченко! Олександр Зінченко в інтерв'ю розповість! На прекрасній російській!" - написав Губернієв.

Губернієв знайшов "секрет" перемоги збірної України / Фото: Reuters, Instagram

Арахамія вгадав перемогу України 2:1

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виграв 300 доларів, вгадавши рахунок матчу Україна – Швеція на Євро-2020. При цьому він не зміг назвати прізвища футболістів української збірної, які забили голи в матчі зі шведами (потім йому підказали журналісти, що це були Зінченко і Довбик).

"Витратив це все на пиво для людей, які були присутні в залі", – сказав Арахамія.

Реклама

Арахамія вгадав рахунок матчу Україна-Швеція і непогано заробив. Колаж "Сьогодні"

Україна заробила на Євро-2020 півмільярда призових

Завдяки виходу в чвертьфінал Євро-2020 збірна України заробила непогані гроші. За вихід в 1/8 фіналу Україна отримала бонус у розмірі 2 мільйони євро. А перемога над Швецією принесла нашій команді 3,25 млн євро. Отже, загальна сума призових збірної України за участь у Євро вже становить 16 мільйонів євро (близько 517 млн грн).

Путін записав українців в "російський народ"

Росія не включила Україну до списку "недружніх" країн, в якому знаходяться тільки США і Чехія, тому що президент РФ Володимир Путін не вважає українців недружнім народом.

Реклама

Відповідаючи на запитання росіян, Путін вчергове скористався кремлівськими темниками про "єдиний" народ – українців та росіян.

"Я вважаю, що українці і росіяни – це взагалі один народ" , – сказав Путін.

Нагадаємо, раніше в цьому місяці Путін дав інтерв'ю російським ЗМІ, відповівши на низку запитань про Україну.

Всі подробиці в спецтемі Євро-2020 - стартувало!