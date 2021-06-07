Усі говорять. Черешня по 500 і напад на дитину в дельфінарії – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Поки в Росії продовжують істерично реагувати на нову форму українських футболістів, в Києві школярку закидали яйцями до струсу мозку

У понеділок, 7 червня, українці найбільше обговорювали зашкалювали ціни на сезонну черешню, інцидент в одеському дельфінарії "Немо", реакцію світу на нову форму української збірної з футболу і булінг школярки в самому центрі Києва.

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"Сьогодні" зібрали найрезонансніші новини 7 червня.

Черешня по 500 гривень

Вартість черешні цього року б'є рекорди. Фото: колаж "Сьогодні"

Ціни на черешню в Україні б'ють рекорди – вартість сезонної ягоди може сягати 500 грн за кілограм.

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На українських прилавках продають не тільки вітчизняний продукт – черешню везуть і з Молдови, Туреччини та Узбекистану. Але ціна навіть української ягоди може перевищувати 150 грн.

Та зашкалюють цінники лише в великих містах. Якщо вибратися в село, то можна знайти черешню за розумними цінами – до 55 грн. А оптова закупівельна ціна починається взагалі від 15 грн за кілограм.

Високі ціни експерти пояснюють початком сезону, а також тривалими морозами і дощовою погодою.

Істерика Росії через нової форми українських футболістів

Нова форма збірної України викликала істерику в Кремлі. Фото: колаж "Сьогодні"

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Російські чиновники другий день поспіль обговорюють новий дизайн форми української збірної з футболу – все через напис "Слава Україні!" і контурів України з тимчасово окупованими Кримом і Донбасом.

Зокрема, в Держдумі закликали УЄФА відреагувати на те, що трапилося, а представниця МЗС РФ Марія Захарова чомусь назвала це "обманкою". Водночас один з найвідоміших російських спортивних коментаторів Василь Уткін нагадав, що жодна країна – учасниця Євро-2020 не визнала окупований Крим російським.

Але в Союзі європейських футбольних асоціацій новий дизайн форми українських футболістів затвердили і підтвердили відсутність претензій.

Дельфін вкусив дитину в Одесі

В тренді Україна знову накриє дощовий циклон: синоптик попередила про погіршення погоди

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В одеському дельфінарії "Немо" дельфін вкусив хлопчика – йому довелося накладати шви.

Під час контактної програми морські тварини підпливали до кожного учасника, стрибали і пищали, але одного з дітей схопили за руку.

Адміністрація свою провину не визнає і стверджує, що постраждалий хлопчик близько підійшов до бортику басейну і опустив в воду руки. Керівництво "Немо" вважає, що дельфін прийняв руку дитини за ласощі, які йому дають за виконані трюки.

У дельфінарії стверджують, що такий інцидент стався вперше за 16 років.

Булінг школярки в Києві

У Києві 12-річна дівчинка стала жертвою буллінга. Фото: колаж "Сегодня"

У Києві 12-річна школярка Катя стала жертвою булінгу. В історичному центрі міста на дівчинку напали її знайомі – принижували і розбили об голову 7 яєць, знімаючи це на відео. Пізніше зняті кадри були опубліковані в соцмережах.

За словами матері потерпілої, удари призвели до закритої черепно-мозкової травми та струсу мозку у її дочки.

На кривдників школярки написали заяву до поліції, а з потерпілою працює психолог – вона відновлюється в домашньому режимі. Зараз дівчинці надходять погрози.

Більше про що ще 7 червня говорили в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: