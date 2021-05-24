Усі говорять. COVID-паспорти і "земельна Конституція" – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Поки в Індії людям видаляють очі через рідкісну хворобу, в Україні дозволили купувати і продавати землю тільки українцям

Фото: колаж "Сьогодні"

Один народний депутат публічно проігнорував гімн України, іншого виключили з фракції "Слуга народу", а в Києві посеред дороги з люка забив фонтан – сайт "Сьогодні" зібрав найобговорюваніші новини понеділка, 24 травня.

COVID-паспорти в Україні

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Віце-прем'єр-міністр – міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров оголосив про те, що з 1 липня в Україні планують запустити ковідні сертифікати, які дозволять українцям подорожувати за кордон.

Цей документ буде синхронізований із відповідними процесами в Європейському Союзі. Він буде містити таку інформацію:

дата щеплення;

назва вакцини;

результати ПЛР-тестів;

наявність або відсутність антитіл;

персональні дані;

індивідуальний код – за ним прикордонник перевірить справжність документа.

Нардеп проігнорував гімн України

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Антон Яценко в Уманській міськраді. Скріншот

В Уманській міській раді стався інцидент із народним депутатом Антоном Яценком, який демонстративно залишився сидіти під час гімну України.

Нещодавно приєднався до фракції "Батьківщина" нардеп не тільки проігнорував грала "Ще не вмерла України" – на нього не подіяло навіть зауваження від іншого чоловіка в залі.

"Фонтан" із люка в Києві

Реклама Комунальники з'ясовують причини "фонтану" на дорозі. / Фото: Сьогодні

Жителі столиці помітили в Києві новий "фонтан" – струмінь води бив з-під каналізаційного люку на Шулявському шляхопроводі. У комунальних службах стверджують, що вже з'ясовують причини того, що сталося.

Допускається, що це сталося через рясні дощі, які останній тиждень заливали місто. Саме через погоду дощова каналізація опинилася тимчасово переповненою, пояснили нам в КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва".

Україна отримала "земельну Конституцію"

Володимир Зеленський на форумі "Україна 30. Земля" / Фото: Офис Президента Украины

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Місцеві громади отримали право розпоряджатися своїми землями, а купувати і продавати землю тепер можуть тільки українці.

Це стало можливим після того, як президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою закон про передачу землі на місця. За його словами, це в корені міняє землевпорядкування в Україні.

Отже, землі за межами населених пунктів (за винятком необхідних для виконання державою її функцій) будуть передані в комунальну власність сільських, селищних і міських рад. Для цього межі громад будуть чітко зафіксовані в Державному земельному кадастрі.

З "Слуги народу" виключили ще одного депутата

Євген Шевченко. Фото: facebook.com/e.shevchenko76

Народного депутата Євгенія Шевченко виключили з фракції "Слуга народу", через місяць після візиту до Білорусі і зустрічі з її самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

Офіційно Шевченко вийде з фракції на наступному пленарному засіданні, коли відповідні матеріали передадуть в апарат Верховної Ради. Однак секретаріат фракції вже зібрав необхідну кількість підписів.

Сам нардеп щодо цього сказав, що "піде своїм шляхом", додавши, що "слуги народу" "угроблять країну і президента остаточно".

Подорожчання метро в Києві

/ Фото: Сьогодні

На киян чекає чергове подорожчання проїзду в метрополітені – заступник начальника підприємства Наталія Макогон стверджує, що собівартість однієї поїздки становить 20,5 гривень. Тобто, в 2,5 рази вище від нинішнього тарифу.

КП вже передало в КМДА фінансові документи і розрахунки і тепер очікує на компромісне рішення від міської влади. Коли це станеться і наскільки може подорожчати проїзд, поки що невідомо.

Також ми дізналися, що місто ще не покрило всі витрати, яких зазнало метро під час торішнього простою, викликаного локдауном через епідемію коронавірусу.

Самосуд над школяркою

У поліції поспілкувались с 17-річною дівчиною

Поліція Київської області розслідує конфлікт, що стався в Білій Церкві між 13-ти і 17-річною дівчинами, який зняли на відео і виклали в Мережу.

На знятих кадрах старша дівчина дає ляпаса молодшій у присутності багатьох інших дівчат – нібито у відповідь на те, що та образила її батьків. До поліції потерпіла не зверталася.

За попередньою інформацією, бійка є не результатом шкільного буллінгу, а просто підлітковим конфліктом.

Епідемія "чорного грибка" в Індії

Індію вражає "чорний грибок". Фото: колаж "Сьогодні"

Крім спалаху епідемії коронавірусу в Індії, в країні почалася епідемія "чорного грибка" – мукомікозу, який викликається мукорною цвіллю.

Ситуацію ускладнює те, що смертність від цієї рідкісної хвороби становить близько 50%. Нині тільки офіційно в країні мукомікозом хворіють 8848 людей, а в державній лікарні "Махараджа Ешвантрао" залишилося тільки 185 ліжок з 1100.

Чи не єдиним способом лікування є видалення очей. При цьому, за словами завідувача одного з відділень "Махараджа Ешвантрао", понад 80% хворих потребують негайного хірургічного втручання.