Усі говорять. Бійка Тищенка з Куницьким у Раді і сутички ФОПів з поліцією під ОП – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

У вівторок, 29 червня, українці обговорювали, як під ОП проходили сутички ФОПів і поліції, а в їдальні Ради побилися "слуги народу" – "Сьогодні" зібрали найрезонансніші новини.

Бійка Тищенка та Куницького в Раді

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У їдальні Верховної Ради сталася бійка між народними депутатами від "Слуги народу" Миколою Тищенком та Олександром Куницьким. За словами Тищенка, Олександр Куницький "спробував хайпонути".

"Бійки не було. Олександр (Куницький. – Ред.) замість того, щоб вести себе в їдальні культурно, спробував хайпонути – знімав мене на телефон, ставив якісь дурні запитання. Я акуратно відвів телефон і попросив його не турбувати. На жаль, Олександр забув, що у Верховній Раді треба займатися законотворчістю, а не блогерством", – розповів нардеп.

Після перепалки в Раді депутати продовжили з'ясовувати стосунки на вулиці, влаштувавши "телефонний батл".

Сутички ФОПів і поліції під ОП

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У Києві учасники акції протесту підприємців підійшли до Офісу президента. Біля входу в будівлю силовики зажадали від людей показати особисті речі, в результаті почалися нові сутички.

У Херсонській області блискавка вбила фермера

У Херсонській області блискавка вбила фермера, який працював у полі. Ще один чоловік сильно постраждав, але вижив. Коли почалася гроза, чоловік шукав укриття. Люди кажуть, у нього в руках була металева мотика і в нього влучила блискавка. Знайомий загиблого кинувся на допомогу – і теж отримав розряд.

5-річного хлопчика вбило струмом

В Ізмаїльському районі Одеської області 5-річний хлопчик відпочивав з батьком біля озера і заліз у відкриту трансформаторну будку, яка знаходилася поблизу. В результаті чого дитину вдарило струмом, він загинув.

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