Усі говорять. Загибель бійця "Азова" і день народження Ківи – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Поки жителі Дніпра переміщалися по місту на байдарках, у скандалу з погромом, влаштованим блогерами в Києві, з'явилося продовження

У понеділок, 2 червня, найбільш обговорюваними темами в українців стали продовження скандалу з погромом, який влаштували блогери в київському готелі, звернення нардепа Іллі Ківи до його недоброзичливців, загибель бійця "Азова" в Вінниці і погодний Апокаліпсис в Дніпрі.

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"Сьогодні" зібрали найрезонансніші новини дня, що минає.

У вінницькій реанімації помер боєць "Азова"

Загиблий солдат полку "Азов" Валерій Алмазов. Колаж "Сьогодні"

У вінницькій лікарні помер боєць полку "Азов" Валерій Алмазов . 30 травня чоловік потрапив у страшну ДТП під час відпустки в Вінниці – катаючись на спортивному мотоциклі, 41-річний військовослужбовець не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і зіткнувся з бетонною огорожею, що призвело до загоряння бензобака.

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Алмазова госпіталізували з переломом ключиці, численними рваними ранами, опіками 3-4 ступеня та внутрішньою кровотечею. Кілька діб лікарі боролися за життя потерпілого, але не зуміли його врятувати – він помер в реанімації.

Дніпро пішов під воду

Багато вулиць Дніпра перетворилися на річки – місто другий день поспіль заливають дощі . Найсильніше постраждав мікрорайон Північний.

У зв'язку з цим в супермаркетах і маршрутках почали масово протікати дахи. Однак деякі городяни проявили справжній креатив в протистоянні потопу – місцевий житель переплив вулицю Столяра на гребному човні.

Ківа знову погрожує

Реклама Ілля Ківа на море. Колаж "Сьогодні"

У свій 44-ий день народження народний депутат Ілля Ківа звернувся до своїх ворогів, які "збільшуються з геометричною прогресією".

Ківа подякував своїх ворогів за те, що вони змусили його "відродитися, зібратися і перетворитися на дисципліновану, послідовну, дієву та сильну людину ", пообіцяв рано чи пізно прийти за ними.

"Будьте готові до нашої зустрічі так, як я готовий до неї сьогодні. Тому що інакше це буде просто нудно", – попередив депутат.

Блогершу-погромницю з Києва заблокували в Instagram

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Instagram заблокував київську блогершу ttiisshhiinnaa, на яку було підписано 75 тис. осіб. Напередодні її та її хлопця забрали до райвідділку Нацполіціі за погром в готельному номері.

Блокування в соцмережі довела Марію Демчишину (справжнє ім'я дівчини) до істерики – вона опублікувала відеозапис, на якому звинувачує у трагедії поліцію, матюкає хейтерів, бажає їм "здохнути в муках", а також погрожує тепер накласти на себе руки.