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Усі говорять. Хресний хід під Одесою і схуднення Кім Чен Ина – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

8 липня 2021 19:21

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Українці обговорювали, як схуд глава Північної Кореї, надбавки до пенсій і п'янку підлітків на столичному кладовищі

8 липня сотні вірян паралізували рух по трасі під Одесою, поліція знайшла школярок, які влаштували пиятику на кладовищі в Києві, а ЗМІ заговорили про різке схуднення Кім Чен Ина.

"Сьогодні" зібрали найрезонансніші новини четверга.

Учасники хресного ходу паралізували рух авто

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В Одеській області з Селища Котовського стартував хресний хід, який паралізував рух по Об'їзній дорозі. Православні віряни йдуть пішки в Покровський скит, що в селі Маринівка.

Орієнтовно з привалами люди проведуть 12-14 годин у дорозі.

Доплати до пенсій по інвалідності збільшилися

Виплати підвищилися завдяки зростанню прожиткового мінімуму
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Виплати підвищилися завдяки зростанню прожиткового мінімуму / Фото: Сьогодні

З 1 липня в Україні підвищилися пенсії і надбавки для декількох категорій пенсіонерів. Зокрема, зросли доплати від держави по догляду за людьми з інвалідністю. "Сьогодні" склали список тих, кому і на скільки збільшать пенсію.

В Україні хотіли створити приватну армію з ветеранів війни

Плани Принса зірвав програш Трампа на виборах в США. Колаж "Сьогодні"

Плани Принса зірвав програш Трампа на виборах в США. Колаж "Сьогодні"

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Засновник американської приватної військової компанії Blackwater Ерік Прінс планував створити в Україні підрозділ з ветеранів війни на Донбасі.

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Прінс у 2020 році розраховував на близькість української влади і оточення Дональда Трампа, але його плани провалилися – Трамп програв вибори.

Кім Чен Ин схуд на 20 кілограмів

Кім Чен Ин до і після передбачуваного схуднення – як дві різні людини. Фото: коллаж "Сьогодні"

Кім Чен Ин до і після передбачуваного схуднення – як дві різні людини. Фото: коллаж "Сьогодні"

У Національному агентстві розвідки Південної Кореї заявили, що глава Північної Кореї Кім Чен Ин дуже схуд, але це навряд чи могло бути викликано проблемами зі здоров'ям диктатора. Його вага знизилася на 10-20 кілограмів.

П'янка школярок на кладовищі в Києві

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Столична поліція встановила малолітніх порушниць, які випивали прямо на кладовищі і знімали свій відпочинок на відео. На їх батьків склали протоколи.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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