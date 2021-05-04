Усі говорять. Хто "сс*кло й*бане"? – підсумок сварки Дудя і українського влогера Івангая

Конфлікт російського журналіста Юрія Дудя з українським влогером Іваном Рудським (Івангаєм) викликав резонанс у Мережі. А все через вирізану частину інтерв'ю, через яку Івангай назвав Дудя "сс*клом й*баним".

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"Сьогодні" зібрали все, що треба знати про цей скандал.

Що сталося?

Юрій Дудь взяв інтерв'ю у Івана Рудського. У день виходу запису Івангай заявив, що йому все подобається і не має претензій. Але через півтора місяці він заявив, що з інтерв'ю Дудь вирізав "головний меседж" – про Голодомор і НКВД.

Після цього Дудь виклав у Telegram цю частину запису. З неї зрозуміло, що уявлення влогера про українську історію досить приблизні.

Що говорив у вирізаній частини Івангай?

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За його версією, "трійки НКВС" – репресивний позасудовий орган, що заміщав суд за часів Великого терору, який діяв у СРСР з серпня 1937 по листопад 1938 року, під час Голодомору 1932-1933 рр. вилучав в українських селах пшеницю.

"Це мені ще прабабуся розповідала – Голодомор, Сталін, які жахи на селі відбувалися. Потім наступне покоління – це дідусь, який говорив, що НКВДшні "трійки" приходили,"віджимати" зерно, таке було", – сказав Рудськой.

Також він заявив, що Україна і Росія ведуть "якусь незрозумілу війну". Сам збройний конфлікт на Донбасі блогер назвав "якимись терками".

Відео: t.me/yurydud

Чому Дудь вирізав цю частину?

Журналіст пояснив, що під час монтажу відео викидається все нецікаве або ж те, що складно зрозуміти. Наприклад, співрозмовник говорив настільки недоладно, недорікувато (як у випадку з Івангаем), що слухачам було б складно сприймати таку інформацію.

"Такий монтаж нам здається повагою і по відношенню до глядача, і по відношенню до героя. Хвилюєшся, плутаєшся у хронології і в логічних зв'язках, не до кінця розумієш, що хочеш сказати – це нормально, тим більше для людини з мінімальним (про що він сам каже) досвідом публічних виступів. І так само нормально не брати це до підсумкового монтажу", – написав журналіст.

Чому висловлювання Івангая зачепили українців?

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В інтерв'ю Дудь і Рудськой говорили про події 2013-2014 років. І багато виразів викликали обурення у слухачів.

Зокрема, у вирізаній частині він говорив про такі "слизькі" теми:

Зізнався в тому, що "проспав анексію Криму – був за кордоном".

"Підтримав" євромайдан у Дніпрі – поставив на аватарку в соцмережах герб України.

Завжди був радий аргументувати, чому Росія "хороша країна".

Зізнався, що йому "прилітало" за роботу в Росії, поки йде війна. Незважаючи на те, що сам він виробляє розважальний контент, політична позиція у Рудського є, тому що "там же люди вмирають".

За його словами, війна "приводила його в лють".

При цьому Рудськой не до кінця впевнений у своїй політичній позиції: бо спершу "хоче все зрозуміти". А поки "буде набиратися сил, щоб захищати слабких".

Влогер заявив, що "терки" між Росією і Україною склалися "історично".

Реакція на конфлікт і заяви Івангая

З моменту публікації у Twitter пост Івангая про вирізану частину інтерв'ю набрала 736 коментарів. При цьому думки розділилися.

Частина людей стала на захист влогера і звинувачує у всьому Дудя. Прихильники Рудського дякували йому за те, що висловив власну позицію.

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При цьому інша частина людей пише, що вирізана частина інтерв'ю зовсім не виправдала очікувань. На думку коментаторів, цей запис тільки показав, що Івангай – людина без позиції і "проспав" окупацію.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією