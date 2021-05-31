Усі говорять. Новий вирок Стерненку і немовля на смітнику – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Поки в Івано-Франківську переживали через новонародженого хлопчика, якого ледь не забрав сміттєвоз, в Києві президент Зеленський анонсував створення президентського університету

У понеділок 31 травня, українці обговорювали, як підлітки помочились просто сидячи на лавочці на Пейзажній алеї, смерть онука відомого артиста і глави фракції "Слуга народу" в Одеській міськраді Олега Філімонова і створення президентом України Володимиром Зеленським президентського університету.

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"Сегодня" зібрали найрезонансніші теми дня.

Новий вирок у справі Стерненка

Одеський апеляційний суд змінив вирок суду першої інстанції стосовно активіста Сергія Стерненка. Замість 7 років і 3 місяців в'язниці йому дали рік умовного терміну за зберігання одного патрона калібру 5.45. Всі інші звинувачення або відпали за терміном давності, або визнані недоведеними. Якщо Стерненко зробить протягом року якийсь злочин, то відправиться у в'язницю на три роки за 263 статтею.

Активіст вже заявив, що має намір оскаржити у Верховному суді вирок Апеляційного суду. А також, він допускає, що прокуратура також буде оскаржувати сьогоднішнє рішення суду.

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Створення президентського університету

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення в Києві президентського університету, який буде випускати фахівців для забезпечення безпеки нашої держави.

Університет готуватиме фахівців в таких сферах:

інформаційна та кібербезпека;

штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні, енергетичні та біотехнології.

У Олега Філімонова помер онук

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Стали відомі нові подробиці загадкової смерті 15-річного онука відомого артиста і глави фракції "Слуга народу" в Одеській міськраді Олега Філімонова.

Хлопчику стало погано прямо на вулиці, а медикам не вдалося його врятувати. За фактом смерті 15-річного онука одеського гумориста поліція почала розслідування.

Швидка намагалася реанімувати підлітка протягом 45 хвилин, але не вийшло. У серпні онукові Олега Філімонова виповнилося б 16 років.

Дві дівчини помочилися на лавочку

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Інцидент стався в Києві, на Пейзажній алеї. Там дві дівчинки-підлітка захотіли "слави будь-яким шляхом" і помочилися на лавочку. Тепер від них чекають пояснень і вибачень.

Судячи з відео, яке вони оприлюднили в своєму Instagram, дівчатам на вигляд близько 15-17 років.

На звалищі знайшли немовля

В Івано-Франківську випадкові перехожі знайшли на звалищі пакет з немовлям. Хлопчик був обмотаний в пелюшку, а також в рушник.

Йому неймовірно пощастило тричі. По-перше, він не задихнувся в целофановому пакеті, в якому його залишили в смітнику. По-друге, його плач почули люди і малюка витягли з бака до приїзду сміттєвоза. Ще кілька хвилин – і немовля повезли б на звалище.

"Забрали дитину. І десь через хвилин п'ять приїхав сміттєвоз. Ну може три-п'ять хвилин. Ще б якби ми не встигли, то все..." – каже очевидець.

У США загинув відомий актор

Відомий американський актор і зірка серіалу "Тарзан: Героїчні пригоди" Джо Лара загинув в авіакатастрофі разом зі своєю дружиною – Гвен Шамблін.

Лайнер Cessna C501, який летів до Флориди, з невідомих поки причин впав в озеро у Нешвілла в штаті Теннессі. Крім Джо і Гвен загинули ще п'ятеро осіб.