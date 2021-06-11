Усі говорять. Перерахунок пенсій і падіння жінки під трамвай у Києві, – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

У п'ятницю, 11 червня українці найбільше обговорювали як перерахують пенсії, що буде з паперовими трудовими книжками і як школярка застрелила одного на фотосесії.
"Сегодня" зібрали найрезонансніші новини за цей день.
Перерахунок пенсій
Після підвищення пенсій багато працюючих пенсіонерів не отримали доплату. Під перерахунок потрапили 633 тис. людей, а надбавку отримала половина – 313 тис. Це приблизно кожен п'ятий працюючий пенсіонер.
Трудові книжки тепер у минулому
Роботодавці хочуть швидких грошей / Фото: Григорій Салай, Сьогодні
Облік трудової діяльності українці повинні вести в електронній формі – паперові книжки йдуть к минуле. Більш ніж півмільйона українців вже оцифровує трудові книжки.
Щодо пенсії за віком можна не хвилюватися – якщо в реєстрі застрахованих є інформація де, ким і коли працювала людина, то пенсію призначать автоматично.
Розстріл сімох АТОшників під Житомиром
В Україні завершується судовий процес у справі про масовий розстріл у Житомирській області. Не виключено, що протягом одного-двох місяців буде винесено вирок. Родичі загиблих вимагають довічного ув'язнення.
Читайте в матеріалі "Сьогодні", що кажуть родички загиблих чоловіків.
У Києві жінка потрапила під трамвай
У Дніпровському районі столиці на трамвайній зупинці 30-річна жінка потрапила під трамвай. Вона жива, але сильно травмована.
Постраждала в той момент переходила дорогу і говорила по телефону. Ймовірно, вона відволіклася на розмову і через це посковзнулася і впала під трамвай. Її затягнуло під нього. У жінки переламані ноги.
Смертельна фотосесія з рушницею у Бучі
У Київській області випускники після здачі ЗНО влаштували фотосесію з рушницею. Дівчинка, яка фотографувалася, випадково натиснула на спусковий гачок і вистрілила в друга.
Куля потрапила в груди 16-річного, він помер на місці події. Поліція почала кримінальне провадження.
Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа