Усі говорять. Перерахунок пенсій і падіння жінки під трамвай у Києві, – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Українці переживають, як отримати пенсії без електронної трудової книжки і обговорюють, як покарають підозрюваного в масовому розстрілі

У п'ятницю, 11 червня українці найбільше обговорювали як перерахують пенсії, що буде з паперовими трудовими книжками і як школярка застрелила одного на фотосесії.

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"Сегодня" зібрали найрезонансніші новини за цей день.

Перерахунок пенсій

Після підвищення пенсій багато працюючих пенсіонерів не отримали доплату. Під перерахунок потрапили 633 тис. людей, а надбавку отримала половина – 313 тис. Це приблизно кожен п'ятий працюючий пенсіонер.

Трудові книжки тепер у минулому

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Роботодавці хочуть швидких грошей / Фото: Григорій Салай, Сьогодні

Облік трудової діяльності українці повинні вести в електронній формі – паперові книжки йдуть к минуле. Більш ніж півмільйона українців вже оцифровує трудові книжки.

Щодо пенсії за віком можна не хвилюватися – якщо в реєстрі застрахованих є інформація де, ким і коли працювала людина, то пенсію призначать автоматично.

Розстріл сімох АТОшників під Житомиром

Обвинувачений у вбивстві Анатолій Захаренко в суді. Фото: сторінка Інни Вульчин

В Україні завершується судовий процес у справі про масовий розстріл у Житомирській області. Не виключено, що протягом одного-двох місяців буде винесено вирок. Родичі загиблих вимагають довічного ув'язнення.

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Читайте в матеріалі "Сьогодні", що кажуть родички загиблих чоловіків.

У Києві жінка потрапила під трамвай

У Дніпровському районі столиці на трамвайній зупинці 30-річна жінка потрапила під трамвай. Вона жива, але сильно травмована.

Постраждала в той момент переходила дорогу і говорила по телефону. Ймовірно, вона відволіклася на розмову і через це посковзнулася і впала під трамвай. Її затягнуло під нього. У жінки переламані ноги.

Смертельна фотосесія з рушницею у Бучі

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У Київській області випускники після здачі ЗНО влаштували фотосесію з рушницею. Дівчинка, яка фотографувалася, випадково натиснула на спусковий гачок і вистрілила в друга.

Куля потрапила в груди 16-річного, він помер на місці події. Поліція почала кримінальне провадження.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа