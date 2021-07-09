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Усі говорять. Перша інклюзивна електричка і Меладзе на Atlas Weekend – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

9 липня 2021 20:47

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Які гучні події трапилися в Україні 9 липня

9 липня українці обговорювали нового прессекретаря Володимира Зеленського, як у Харкові із залу суду втік небезпечний злочинець, а жителі Херсона купили ковбасу з хробаками всередині.

Сайт "Сьогодні" зібрав найрезонансніші новини п'ятниці.

Сергій Никифоров став новим прессекретарем Зеленського

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Сергій Нікіфоров. Фото: instagram.com/sergii.nykyforov

Сергій Нікіфоров. Фото: instagram.com/sergii.nykyforov

Ведучий загальнонаціонального телеканалу "Україна 24" Сергій Никифоров офіційно став прессекретарем президента України Володимира Зеленського. "Сьогодні" писали, що про нього відомо.

Перша в Україні інклюзивна електричка

"Укрзалізниця" обладнала для людей з обмеженими можливостями приміський поїзд
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"Укрзалізниця" обладнала для людей з обмеженими можливостями приміський поїзд / Фото: Укрзалызниця

"Укрзалізниця" запустила перший в Україні інклюзивний приміський поїзд, пристосований для подорожей людей з інвалідністю.

Вагони електропоїзда обладнані:

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  • місцями для людей на інвалідних візках;
  • пандусами;
  • кнопками виклику поїзної бригади;
  • усі показники нанесені шрифтом Брайля.

Меладзе покинув сцену Atlas Weekend у перші хвилини виступу

На четвертому дні Atlas Weekend у Валерія Меладзе сталися неполадки зі звуком. Він проспівав кілька секунд, після чого звук зник і він пішов за сцену за іншим мікрофоном.

Ковбаса з "сюрпризом"

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У Херсоні місцеві жителі купили в магазині ковбасу з хробаками. Користувачі Мережі обурилися, що такі продукти є на прилавках, і порадили звернутися до керівництва міста, а деякі назвали ситуацію фейком.

У Харкові з залу суду втік небезпечний злочинець

У Харкові 47-річний громадянин Туреччини Дімерал Незаметтім утік прямо з залу суду. Його підозрюють у тяжких злочинах у Німеччині, тому в місті ввели поліцейську операцію "Сирена".

Ріст розшукуваного Дімерала Незаметтіма більше 185 см, він міцної статури, волосся коротке.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Меркель в Берліні 12 липня: подробиці

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