Усі говорять. Перша інклюзивна електричка і Меладзе на Atlas Weekend – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

9 липня українці обговорювали нового прессекретаря Володимира Зеленського, як у Харкові із залу суду втік небезпечний злочинець, а жителі Херсона купили ковбасу з хробаками всередині.
Сайт "Сьогодні" зібрав найрезонансніші новини п'ятниці.
Сергій Никифоров став новим прессекретарем Зеленського
Сергій Нікіфоров. Фото: instagram.com/sergii.nykyforov
Ведучий загальнонаціонального телеканалу "Україна 24" Сергій Никифоров офіційно став прессекретарем президента України Володимира Зеленського. "Сьогодні" писали, що про нього відомо.
Перша в Україні інклюзивна електричка
"Укрзалізниця" обладнала для людей з обмеженими можливостями приміський поїзд / Фото: Укрзалызниця
"Укрзалізниця" запустила перший в Україні інклюзивний приміський поїзд, пристосований для подорожей людей з інвалідністю.
Вагони електропоїзда обладнані:
- місцями для людей на інвалідних візках;
- пандусами;
- кнопками виклику поїзної бригади;
- усі показники нанесені шрифтом Брайля.
Меладзе покинув сцену Atlas Weekend у перші хвилини виступу
На четвертому дні Atlas Weekend у Валерія Меладзе сталися неполадки зі звуком. Він проспівав кілька секунд, після чого звук зник і він пішов за сцену за іншим мікрофоном.
Ковбаса з "сюрпризом"
У Херсоні місцеві жителі купили в магазині ковбасу з хробаками. Користувачі Мережі обурилися, що такі продукти є на прилавках, і порадили звернутися до керівництва міста, а деякі назвали ситуацію фейком.
У Харкові з залу суду втік небезпечний злочинець
У Харкові 47-річний громадянин Туреччини Дімерал Незаметтім утік прямо з залу суду. Його підозрюють у тяжких злочинах у Німеччині, тому в місті ввели поліцейську операцію "Сирена".
Ріст розшукуваного Дімерала Незаметтіма більше 185 см, він міцної статури, волосся коротке.
Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Меркель в Берліні 12 липня: подробиці