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Усі говорять. Перша перемога України на Євро і бійка в Раді – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

17 червня 2021 19:15

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У затопленому Криму за Аксьоновим пливли рятувальники, а російська ведуча обмовилася – що сьогодні обговорюють українці

У четвер, 17 червня, українці найбільше обговорювали першу перемогу України на Євро-2020, застереження російської ведучої і бійку у Верховній Раді.

Україна обіграла Північну Македонію

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Збірна України здобула свою першу перемогу на Євро-2020. У Бухаресті команда Андрія Шевченка обіграла Північну Македонію, зробивши заявку на вихід до 1/8 фіналу. Героєм поєдинку став Андрій Ярмоленко. Україна перемогла Північну Македонію з рахунком 2:1.

Російська ведуча обмовилася в прямому ефірі

Український журналіст Дмитро Гордон дав коментар російській радіостанції "Ехо Москви" про ситуацію на Донбасі. Ведуча Ольга Журавльова обмовилася, коли представляла Гордона. Він сказав, що настане час, коли українську армію зустрічатимуть на Донбасі хлібом-сіллю, а "ЛДНР" припинять своє існування.

"Запам'ятаємо цю обіцянку... Це журналіст Дмитро Гон... Гордон у нас в ефірі", – відповіла на це ведуча.

Невістка роками знущалася над свекрухою

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На Миколаїщині суд покарав жінку за психологічне насильство над свекрухою. Невістка ображала свекруху нецензурними словами і загрожувала фізичним насильством. Жінку чотири рази притягували до адміністративної відповідальності, але це не допомогло. Обвинувачена в суді вину не визнала та відмовилася давати свідчення.

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Бійка у Верховній Раді

У Верховній Раді після виступу депутата від партії "Слуга народу" Микити Потураєва сталася бійка. Після образливих слів депутата про партію "ОТЗЖ" до нього підійшли інші нардепи, і голосування зупинили. У натовпі біля трибуни депутат Ілля Ківа вдарив нардепа від "Слуги народу" Богдана Яременка.

У затопленому Криму за Аксьоновим пливли рятувальники

Підозрюваний в Україні в державній зраді Сергій Аксьонов, який іменує себе "губернатором Криму", приїхав до постраждалого від затоплення регіону. Аксьонов пересувався затопленими вулицями на моторному човні, озираючись навсібіч. У цей час за човном кролем пливли троє співробітників МНС.

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