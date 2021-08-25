Всі говорять. Перше золото України на Паралімпіаді і спалений прапор в Києві – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Про що говорять і що обговорюють українці в середу, 25 серпня, – в добірці "Сьогодні"

Першу золоту медаль на Паралімпіаді-2020 виграла плавчиня Єлізавета Мерешко. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 25 серпня, в Києві двоє підлітків підпалили прапор України, а другий президент України Леонід Кучма назвав причини захоплення Криму. Також в столиці перекинувся рейсовий автобус з людьми.

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Наруга над прапором

У Києві двоє підлітків підпалили прапор України. Зазначається, що інцидент стався на вулиці Райдужній біля будинку 59-Б. Місцева мешканка викликала наряд патрульної поліції, показала їм обгорілий прапор і повідомила прикмети зловмисників.

"За камерам відеоспостереження вдалося впізнати двох 12-річних хлопців, які це зробили", – йдеться в повідомленні.

За публічну наругу над Державним прапором України вандалам загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів або арешт на строк до 6 місяців. Однак за дане правопорушення відповідальність, ймовірно, зазнають батьки підлітків, так як, згідно з Кримінальним кодексом України, залучити громадян до покарання за кримінальний злочин можна лише після того, як їм виповниться 14 років.

Масштабна ДТП в Києві

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У Києві на вулиці Олени Теліги, 12-Б перекинувся автобус з пасажирами. Внаслідок чого вісім людей постраждали, в тому числі четверо маленьких дітей.

За словами рятувальників, в аварію потрапив рейсовий автобус міжнародного сполучення "Кишинів – Москва". Він перекинувся на бік.

Екстрені служби прибули на місце. Фото: Київ Оперативний

Медики швидкої допомоги госпіталізували вісьмох постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості. Громадянство цих осіб поки невідомо.

Усього на момент ДТП в автобусі перебувало 48 пасажирів і два водії. На місці працювали рятувальники, вони з автокраном підняли транспортний засіб.

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У поліції уточнили, що перевірили водія драгером – він був тверезий. Дані про ДТП внесли в Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень Подільського управління поліції.

"Ми своє повернемо"

Росія змогла захопити Крим тому, що "Україна не стала захищатися". Про це заявив другий президент України Леонід Кучма в інтерв'ю.

"Я б назвав те, що Росія зробила з Кримом не анексією, а окупацією. Анексія – це ж нібито назавжди, це "відрізали і з'їли". Але окупація – "це явище тимчасове і ми своє повернемо", – зазначив колишній глава держави.

Кучма додав, то анексією можна тільки обурюватися, як вже доконаним фактом, а проти окупації треба боротися.

Він також підкреслив, що причини ситуації на Донбасі – діаметрально протилежні з Кримом, тому що Україна почала відповідати окупантам.

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"Могли скласти зброю і задкувати аж до Збруча. І все було б мирно, і не було б війни, і України ніякої не було б. А була б одна велика Малоросія", – сказав Кучма.

Зворушливе возз'єднання військового із сім'єю

Військовий Ігор Машковський вже шість років на війні, далеко від дому та сім'ї, захищає Україну на фронті. Новини "Сьогодні" влаштували для його сім'ї невеликий сюприз – з дозволу командувача забрали солдата на декілька днів з війни додому.

Дружина і діти до останнього не знали, що Ігор скоро буде разом з ними. Про возз'єднання сім'ї розповів кореспондент Євген Назаренко.

Перше золото України в Токіо

Україна завоювала першу золоту медаль на Паралімпійських іграх в Токіо! Українська пловчіня Єлизавета Мерешко виграла золото на дистанції 50 метрів вільним стилем. Бронзу завоювала ще одна українка Ганна Гонтар!

У фіналі запливу на дистанцію 50 метрів вільним стилем Мерешко виступила разом з ще двома українками – Ганною Гонтар і Вікторією Савіцевою.

Першу золоту медаль на Паралімпіаді-2020 виграла плавчиня Єлізавета Мерешко / Фото: Getty Images

Українка Єлізавета Мерешко фінішувала з олімпійським рекордом 33.11 сек. Вона випередила американку Маркс на 0.04 сек. А бронза дісталася 17-річній Ганні Гонтар – українка фінішувала третьою з часом 33.40. Ще одна українка Вікторія Савінцева закінчила фінал на п'ятому місці.