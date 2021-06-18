Усі говорять. Похорон Чапкіса і побиття дитини з аутизмом – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

У Криму затопило Ялту, а діти Галкіна і Пугачової оригінально привітали батька з днем народження

У п'ятницю 18 червня, українці найбільше обговорювали похорон легендарного танцюриста Григорія Чапкіса, потоп в Ялті і побиття дитини з аутизмом в Києві.

Зеленський підвищує зарплату медикам

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Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня медичного працівника зустрівся з медиками і підписав указ про орієнтир влади на мінімальну зарплату в 13,5 тисячі гривень для медпрацівників. Ця новина стала однією з найбільш обговорюваних в Мережі.

Вчитель побила дитину з аутизмом

У столичній школі №58, в інклюзивному класі вчителька побила дитину з інвалідністю. На відео, яке оприлюднили в мережі, жінка грубо штурхає дитину, мабуть, намагаючись змусити її сісти на місце або заспокоїти, і не один раз б'є її.

Все це, судячи з усього, відбувається на перерві, оскільки інші діти вільно пересуваються по класу і видно відкриті двері. Інцидент вже перевіряє Департамент освіти і науки КМДА. До перевірки залучать правоохоронців.

Ялту затопило

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Ялта практично "пішла під воду". Потоки на вулицях настільки сильні, що змиває навіть автомобілі. У місті вже ввели режим надзвичайної ситуації, закрили в'їзд в Ялту і почали евакуацію жителів із затоплених зон.

У місті було зупинено рух багатьох маршрутів громадського транспорту, підземні переходи затопило, частково відсутнє електропостачання і зв'язок.

Похорон Чапкіса

Сьогодні відбулася церемонія прощання з легендарним хореографом Григорієм Чапкісом, який помер у Києві 13 червня у віці 91 року.

Проводити Григорія Миколайовича в останню путь прийшли його рідні, друзі та шанувальники. Серед тих, хто прийшов попрощатися з легендою, його колега хореограф Влад Яма. Танцюрист не стримував сліз, коли вимовляв прощальні слова.

Реклама Рідні Григорія Чапкіса на прощальній церемонії / Фото: Сьогодні

День народження Галкіна

Чоловік Примадонни Максим Галкін з самого ранку отримує масу привітань. Сьогодні, 18 червня, телеведучому і коміку виповнюється 45 років. Але головне привітання, яке вже встиг отримати Галкін, було, звичайно ж, від його дітей.

7-річний Гаррі і 7-річна Ліза вирішили здивувати батька, і не просто вигадали для нього вірш, а й перетворили його на пісню і зачитали як речитатив. Відео було знято в заміському будинку Галкіна і Пугачової.