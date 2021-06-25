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Усі говорять. Підвищення цін на газ і потужний торнадо у Чехії – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

25 червня 2021 19:47

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В кінці робочого тижня українці обговорювали, як отримати субсидії в цьому році і що накоїла негода в Чехії

25 червня "Нафтогаз" оголосив місячний тариф на липень, "Укрзалізниця" дозволила вибирати квитки у вагони з кондиціонером, а в Чехії ліквідовують наслідки потужного торнадо, який зруйнував кілька сіл.

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"Сьогодні" зібрали найрезонансніші новини п'ятниці.

Перерахунок субсидій

Оновлені правила видачі субсидій припускають, що більшості українців проведуть автоматичний перерахунок. Однак 15% доведеться звернутися у місцеві центри соцзахисту і надати документи особисто.

Надати документи потрібно буде тим, хто орендує житло, внутрішньо переміщеним особам і власникам домогосподарств, яким субсидія призначалася без окремих членів сім'ї.

Потужний торнадо в Чехії

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У Чеській Моравії пронісся один з найсильніших торнадо, яких коли-небудь відбувалися у країні. Загинули щонайменше п'ятеро людей, більше 300 людей поранено. Торнадо зруйнував сім сіл і місто Годонін недалеко від кордонів з Австрією і Словаччиною.

Рятувальники на півдні Моравії оголосили про надзвичайну ситуацію третього ступеня у районі Бржецлава.

Під Львовом поїзд "забув" натовп пасажирів

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Поїзд зі Львова №749 вирушив до Києва, залишивши частину пасажирів на вокзалі. Спочатку їм оголосили годинну стоянку, але вагони рушили раніше, не дочекавшись усіх людей.

В "Укрзалізниці" придумали, як довезти обурених людей до місця призначення. Пасажирам запропонували безкоштовно поїхати в кабіні машиніста іншого поїзда.

"Укрзалізниця" дозволила вибирати квитки у вагони з кондиціонером

Оптимальна температура в вагоні – до 26 градусів

Оптимальна температура в вагоні – до 26 градусів / Фото: Укрзалызниця

Вибрати вагон з кондиціонером можна в системі booking.uz.gov.ua. Також можна уточнити наявність кондиціонера, купуючи квиток у касі. У вагоні з кондиціонером температура повинна бути від +22 до +26°C.

Газ для населення подорожчав ще на 10%

Тарифи "Нафтогазу" для населення
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Газопостачальна компанія встановила тариф на рівні 13,13 грн за кубометр блакитного палива, що на 1,19 грн вище (близько 10%), ніж у попередньому місяці. Тариф підвищився через зростання цін на європейських ринках.

Однак зазначимо, що основна маса споживачів знаходиться на річному тарифному плані "Фіксований".

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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