Усі говорять. Дитина померла від старості, а журналістка вдарила "слугу народу" в обличчя – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Гравці збірної вирішили перейти на українську мову, а Верховна Рада перейменувала селище в Донецькій області в Нью-Йорк

У четвер, 1 липня, українці обговорювали затримку п'яти літаків в "Борисполі", смерть дитини від старості і напад журналістки у Верховній Раді на нардепа – "Сьогодні" зібрали найрезонансніші новини.

10-річна дівчинка померла від старості

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У Вінниці 30 червня померла 10-річна Ірина Химич – дівчинка, яка мала рідкісну хворобу "прогерію", або синдром Гетчінсона-Гілфорда. Тобто аномально швидке старіння організму. Вона була єдиною в Україні дитиною з такою хворобою.

Життя Іри підтримували за допомогою медикаментів. За цей час вона пережила два інсульти. Гроші на лікування допомагали збирати волонтери, також дівчинка і сама заробляла – робила чокери і інші прикраси.

10-річна Ірина Химич. Колаж "Сьогодні"

Гравці збірної переходять на українську мову

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Футболісти і тренери збірної України домовилися на всіх пресконференціях говорити українською мовою. Письменниця Лариса Ніцой розповіла, що довго по телефону говорила з Артемом Довбіком.

"Я розповідала йому, що українській зірці і герою неприпустимо говорити в публічному просторі не українською мовою. Пояснювала, чому. А він говорив, що хоч його батьки і україномовні, він постійно перебував з російськомовними тренерами.

Він попросив мене написати повідомлення, що він поспілкувався з тренерами і вони прийшли до висновку, що говоритимуть на всіх пресконференціях українською", – написала Ніцой.

Затримка літаків до Туреччини

Пасажири чотирьох з п'яти літаків до Туреччини, виліт яких з "Борисполя" затримали на кілька годин.

Пасажири були обурені ситуацією, що склалася. Вони вважають, що провели багато часу в аеропорту через безвідповідальність туристичної компанії і керівництва самої повітряної гавані, які заздалегідь знали про проблеми в Антальї. В авіакомпаніях уточнили, що рейси перенесені через відсутність дозволу з боку Туреччини

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Також затримки торкнулися і низки інших українських аеропортів.

Нардепа в Раді "спіймали на гарячому"

Народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького "заскочили" на перегляді фото оголеного чоловіка.

Реклама Олександр Куницький дивився фото оголених чоловіків. Колаж: "Сьогодні"

Рада перейменувала селище на Донбасі

Верховна Рада перейменувала селище міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області на Нью-Йорк. Проєкт постанови підтримав 301 народний депутат.

Нью-Йорк – це історична назва селища, яке використовувалося до 1951 року, але за радянської влади його перейменували на Новгородське.

Нью-Йорк на Донбасі відрізняється від американського. Колаж "Сьогодні"

Журналістка вдарила "слугу народу" Потураєва в обличчя

Під час виступу Потураєва перед журналістами до нардепа підійшла Ірма Крат і спробувала вдарити його кулаком в обличчя, але Потураєв вчасно її зупинив. Після того як її атака не увінчалася успіхом, вона пустила в хід сумку, але і тут не доставила депутату серйозних проблем.